Dallo scorso luglio la showgirl Stefania Orlando è sposata con Simone Gianlorenzi. I due dopo 11 anni di fidanzamento, infatti, hanno deciso di coronare la loro storia d’amore. La cosa interessante è che se della showgirl si sa molto, dall’altra parte di lui, nonostante sia un affermato chitarrista, si sa ben poco. Scendiamo, quindi, un po’ nel dettaglio della vita del novello sposo.

Artista affermato nel panorama musicale

Simone Gianlorenzi è un famoso chitarrista in attività dal 1997 e nel suo campo gode di un certo riconoscimento. Nel suo sito personale, www.simonegianlorenzi.com, si leggono nomi di grandi artisti con cui ha collaborato tra i quali citiamo Anna Oxa, Briga e Gemelli Diversi.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a concerti di importanti nomi della musica come Steve Vai, Kee Marcello e Vinnie Moore. I riconoscimenti sono arrivati anche dal mondo accademico-musicale con ruoli di insegnamento all’interno di strutture come l’Università della musica e, inoltre, si dedica anche all’insegnamento privato. Infine, fa parte insieme alla moglie di un gruppo chiamato gli Orlando furiosi e collabora con la rivista musicale Chitarre.

Una storia d’amore che dura da 11 anni

La proposta di matrimonio arriva dalla showgirl e si pone a coronamento di un amore nato per caso 11 anni fa in una cena tra amici.

Lui stesso, in un intervista a Gpmagazine, racconta che era stato invitato a quella cena per avviare una collaborazione proprio con Stefania. Ai tempi, continua, non seguiva molto la televisione e quindi non conosceva più di tanto la showgirl. L’amore tra i due è nato dopo un po’ e, in particolare, Simone è stato molto importante poiché, come lei stessa ha sottolineato, è entrato nella sua vita nel momento in cui lei ne aveva bisogno; infatti, Stefania Orlando si trovava a passare un periodo molto triste, causato dalla morte della sua più cara amica.

In quel periodo, a causa dello stress e del dolore, Orlando ha avuto problemi di ipocondria e attacchi di panico ed in cui la vicinanza dell’artista gli è stata fondamentale.

Adesso però la showgirl sembra aver superato quei brutti momenti e si gode la sua nuova vita come moglie; infatti, ha rivelato durante il programma “Vieni da me” che sta scoprendo anche il suo istinto materno e sarebbe pronta a 52 anni a diventare mamma : “Nella vita mai dire mai posso ancora avere dei figli in maniera naturale. Quindi no, non scarto questa possibilità. Potrebbe essere una cosa meravigliosa“.

