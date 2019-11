Stefania Orlando ha da poco detto “sì” al suo Stefano Gianlorenzi. Prima del matrimonio, nessuno dei due pensava di allargare la famiglia. L’idea di avere un figlio, insomma, era ben lontana. Nella puntata di Vieni da me, però, Stefania e Stefano hanno dichiarato di essere pronti ad accogliere un bambino nella loro vita.

Stefania Orlando e il desiderio di diventare madre

“Credevo di non avere l’istinto materno, poi qualcosa si è risvegliato“, ha confessato la Orlando alla Balivo, padrona di casa del programma Rai. La showgirl, inoltre, aggiunge di poterci riuscire in maniera naturale. Si sa, 52 anni non rappresentano proprio l’età fertile per eccellenza per una donna, ma altri esempi nel mondo dello spettacolo e non solo ci hanno dimostrato che non è sempre così.

In trasmissione ha parlato della sua voglia di maternità accanto al marito Stefano, secondo coniuge dopo la relazione fallita con l’attore Andrea Roncato.

La nipotina ha risvegliato il senso di maternità

Stefania ha raccontato, poi, l’aneddoto che le ha fatto accendere la scintilla: “Quando ci siamo sposati, mia nipote Greta ci ha portato le fedi. Lì è scattato qualcosa dentro di me”. A quanto dice, qualcosa dentro di lei si sarebbe risvegliato. Nel corso degli anni la Orlando ha sempre mostrato al pubblico l’amore per i suoi animali a quattro zampe, mentre ora si dice pronta a riversare e condividere quello stesso amore nei confronti di una nuova creatura.

Matrimonio romantico e Rita dalla Chiesa ufficializza

“Lui ha accolto la notizia con felicità. Ora non so cosa accadrà e nemmeno cosa Madre Natura deciderà per noi, ma sento che è arrivato il momento”, ribadisce Stefania, rivolgendo uno sguardo complice al marito, anche se per lei non è sempre stato facile il rapporto con gli uomini. Il loro sembra essere vero amore, come amano definirlo entrambi.

Per la showgirl, il vero amore si incontra una volta sola nella vita, e, quando succede, te ne accorgi.

Per la coppia, un vero e proprio matrimonio romantico, in riva al mare, tutti vestiti di bianco, al tramonto: una favola. Dopo 11 anni d’amore, in riva al mare di Fregene, Rita dalla Chiesa aveva officiato il rito civile. “Stefania mi si è avvicinata e davanti a tutti ha detto: è lui il prescelto”, aveva raccontato Stefano, in un’altra intervista dalla Balivo. Un amore, dunque, non convenzionale.