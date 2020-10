A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, i social sono in fermento: scoppia il caso dei sospetti di un presunto televoto truccato per salvare Elisabetta Gregoraci, che si contende la permanenza nella Casa con Stefania Orlando, Francesco Oppini, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, e Pierpaolo Pretelli. Alcuni utenti segnalano la presenza di account fake che inciderebbero sul voto in favore dell’ex moglie di Briatore.

Elisabetta Gregoraci: bufera sul televoto

Nelle stesse ore in cui Elisabetta Gregoraci corre per la permanenza nella Casa del GF Vip, in nomination con Stefania Orlando, Francesco Oppini, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, e Pierpaolo Pretelli, sui social è scoppiato il caos.

Il pomo della discordia – oggetto di sospetti che hanno invaso Twitter – è il televoto: secondo alcuni utenti, qualcuno, tra i sostenitori della conduttrice, avrebbe creato centinaia di falsi account per far lievitare i consensi e salvarla dall’eliminazione.

C’è anche ci sostiene che ci siano dei compensi dietro la rete di sostegno alla Gregoraci, e cita un non meglio specificato gruppo Telegram in cui si parla di un supporto dietro pagamento.

Si tratta comunque di un caso dalle tinte potenzialmente forti ma, al tempo stesso, privo di prove e conferme, e occorrerà attendere la puntata in diretta per capire se Alfonso Signorini interverrà sulla questione.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli in nomination

La sfida di questa sera è caldissima: al centro della narrazione, ancora una volta, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, la cui intesa sembra aver fatto passi avanti in questi ultimi giorni di convivenza nella Casa. Entrambi sono finiti in nomination e uno dei due potrebbe lasciare il reality, infrangendo così il sogno di quanti vorrebbero veder sbocciare una romantica storia tra le mura di Cinecittà.

Una delle chicche – servite su un piatto d’argento alle cronache rosa – è arrivata dalle stesse parole della showgirl contenute in una lettera per l’ex velino: “Pensami, io lo faccio sempre“. È davvero l’anticamera di un grande amore? Al momento, nessuna certezza e, sullo sfondo, l’ombra di un altro uomo nel suo cuore.

