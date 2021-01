La crisi vissuta in settimana da Stefania Orlando è al centro dell’attenzione nel nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. La concorrente, che ha tentato di uscire dalla Casa direttamente dalla Porta Rossa, torna stasera a parlare dell’ex marito Andrea Roncato. E lo fa spendendo per lui parole inaspettate.

Con Andrea Roncato “un’amicizia molto solida“

Per Stefania Orlando sono stati giorni di crisi e, come molti suoi coinquilini, anche per lei è arrivato un crollo emotivo. Non solo per l’annuncio di un ulteriore prolungamento del programma, con la finale posticipata a fine febbraio, ma anche per le ultime dichiarazioni dell’ex Andrea Roncato.

I rapporti con l’ex sono sempre stati positivi e, nonostante la fine del matrimonio, i due hanno mantenuto una solida amicizia. Tuttavia le ultime esternazioni dell’attore l’hanno gettata nello sconforto più totale. “Dopo 4 mesi che sono qua dentro, dopo non aver mai parlato del rapporto con Andrea, subire questa invadenza da parte sua sul mio percorso qua dentro mi ha fatto male“, si sfoga la Orlando nella puntata di stasera. E aggiunge: “La cosa più bella tra noi non è stato tanto il nostro matrimonio, che è durato poco, ma è arrivata dopo, un’amicizia molto solida, una complicità, un volersi bene.

Quindi non capisco perché andare a parlare di fatti anacronistici del perché ci siamo lasciati“.

Il supporto di Tommaso Zorzi

A rinfrancare Stefania Orlando ci pensa un messaggio condiviso sui social da marito Simone, che implora serenità e pace nei loro rapporti. “Non so cosa stia succedendo, ma posso soltanto dire che Andrea è sempre stata una persona straordinaria, altruista, un uomo buono, che ho amato e a cui voglio ancora molto bene“, spiega la Vippona, manifestando il rapporto di amicizia che ancora la lega all’attore.

A raggiungerla in Mystery Room, successivamente, viene convocato Tommaso Zorzi. L’influencer è una colonna portante per Stefania nella Casa, un confidente ed un amico con cui sfogarsi. E proprio in questi giorni di crisi, in cui ha minacciato il ritiro dal gioco, il ragazzo le è stato vicino riportandole il sorriso sul volto.

Entrambi hanno mostrato segnali di cedimento negli ultimi giorni, compresa l’eventualità dell’abbandono del programma. Ma le parole della Orlando sciolgono ogni dubbio: “Ci siamo promessi di stare bene qua“.

