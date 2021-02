Nella Casa del Grande Fratello Vip si sta vivendo una situazione imprevista e drammatica: la morte di Lucas, fratello della concorrente Dayane Mello. Il 27enne è morto in un incidente stradale in Brasile, e la notizia ha raggiunto la sorella nella Casa: Dayane ha scelto di restare, perchè con la pandemia non potrebbe comunque andare in Brasile. Anche per questo, a entrare nella Casa è stato Alfonso Signorini.

Lutto per Dayane: Signorini entra in Casa

Evento più unico che raro, l’incontro tra Alfonso Signorini e Dayane Mello non è stato ripreso dalle telecamere.

Il conduttore si è infatti presentato nel cucurio della Casa, dove da mesi è stato allestito un apposito “punto di incontro” per i vip chiusi all’interno. Qui, di solito i concorrenti posso abbracciare i visitatori tramite apposite misure di sicurezza contro il Coronavirus, come è presumibile abbia fatto Signorini con Dayane Mello.

Signorini è entrato infatti per sostenere e parlare con la modella brasiliana, colpita da un tragico lutto nella giornata di ieri. La stessa Dayane, riportano numerose fonti, avrebbe riassunto così l’incontro: “Mi ha fatto bene, Alfonso Signorini vi saluta tutti.

Lui è una persona molto credente, sa che siamo fatti di energia e che questo è solo un passaggio. Che la vita è una parte del tutto“.

Le parole di Signorini a Dayane

In un altro passaggio dalla stessa coinquilina della Casa, Signorini avrebbe detto: “È tutto connesso. Siamo fatti di energia, dovete stare bene, non pensare a niente che metta tristezza perché è solo un passaggio“. I due, inoltre, stretti probabilmente in quell’abbraccio di plastica predisposto dal cucurio, hanno “parlato del dolore e di questo momento, è stato molto umano“.

Nel pomeriggio di oggi, inoltre, per Dayane c’è stata un’altra toccante sorpresa: sopra il cielo di Cinecittà si è presentato un aereo con un lungo striscione dedicato a lei. Tutti si sono trovati in cortile, stringendosi a lei e applaudendo alla vita e al ricordo di Lucas.

GF Vip, chiesta la chiusura del programma

La situazione nella Casa non è facile ed è difficile immaginare come si possa tornare alle vecchie dinamiche, agli screzi e al gioco delle nomination.

Con il tragico lutto che ha colpito Dayane, sembra infatti essere venuto meno qualsivoglia competitività tra i coinquilini. Tanto che alcuni chiedono la chiusura anticipata del GF Vip. Tra questi, Tommaso Zorzi che ha proposto di far vincere Dayane e chiudere tutto qui.

Un’ipotesi condivisa anche dalla De Grenet, che come riportato ha detto: “Facciamo questa finale lunedì e chi c’è c’è, niente eliminazioni e votazioni. La chiediamo, usciamo tutti basta. Facciamo tutti così, siamo tutti con te“. Idem Stefania Orlando: “Io non riesco a giocare in questo modo. Siamo tutti uniti e il dolore ci colpisce indirettamente, vogliamo molto bene a Dayane e non possiamo andare avanti dopo questa cosa“.

Dayane Mello, il fratello Lucas morto a 27 anni: la dinamica dell’incidente