Nuovo incredibile aggiornamento sulla vicenda Pralemiful, il nuovo legame amoroso nato tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nella Casa del GF Vip. Dopo il batti e ribatti dell’ex tronista contro la sua stessa famiglia, ora sono i proprio i familiari a lanciare un’accusa che ha dell’incredibile e dell’assurdo: Giulia Salemi farebbe riti voodoo a Pierpaolo.

Giulia Salemi fa voodoo?

L’accusa nei confronti dell’influencer, che col suo ingresso ha preso il posto di Elisabetta Gregoraci nel cuore di Pierpaolo Pretelli, arriva ancora una volta dagli ambienti vicini al suo nuovo “amore”.

Nelle scorse settimane, infatti, Pretelli ha dovuto fronteggiare la madre e il fratello, apparsi contrari alla sua storia con lei e non nascondendo come in famiglia si “facesse il tifo” per la Gregoraci. Ora, però, l’accusa ha dell’incredibile: la zia di Pierpaolo ha suggerito che Giulia Salemi starebbe facendo riti voodoo per “accalappiarsi” l’uomo.

La notizia sta facendo il giro della Rete, dove sono moltissimi gli utenti che hanno immortalato le storie e i post della zia di Pretelli. La donna ha addirittura pubblicato un fermo immagine della Salemi con in mano una bambolina di pezza, con la didascalia “Divulgate ovunque è urgente una cosa seria“.

La zia di Pierpaolo accusa Giulia Salemi di fare voodoo

La famiglia di Pierpaolo contro Giulia Salemi

In un’altra storia da un profilo che ora non risulta più attivo, forse perchè invaso dopo la pubblicazione del post e della storia, la donna rilancia ancora “l’indiscrezione”. Per farlo, avrebbe postato nel gruppo facebook Pierpaolo&Elisabetta questo messaggio: “Giulia in assenza di Fariba [la madre iraniana della Salemi] tiene una bambolina voodoo che passa di mano in mano, la stessa Carlotta esclama: ma che è una bambola voodoo“.

Infine, sull’onda della polemica sta girando per la rete un’altra storia, non è chiaro se collegata alla stessa zia di Pierpaolo oppure di una “sostenitrice” della tesi voodoo. In questa, si legge: “Questa è me***a pura, fatela uscire“. E ancora: “La Salemi guarda in alto e poi schiaccia la bambola sul lato sinistro, il lato del cuore per bloccare le emozioni su Pier“. Nella stessa, vengono citate altre “prove”: il fratello della Salemi ha detto che la mamma Fariba sta “facendo la brava“, e una frase di Maria Teresa Ruta in bagno, dopo aver trovato degli spilli.

Di chi è la bambola della Salemi

La vicenda ha dei contorni tra l’assurdo e l’esilarante, a riprova della variegata gamma di emozioni e suggestioni che il programma suscita. Spesso però tutto questo osservare nella Casa fa prendere qualche abbaglio: la bambola che stringe Giulia Salemi in realtà sarebbe quella regalata a Tommaso Zorzi da parte di sua sorella. Nessun rito voodoo, quindi, ma ora qualche utente chiede che vengano presi provvedimenti nei confronti della famiglia, accusata, tra le altre cose, di calunnia.

