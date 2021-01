Tommaso Zorzi ha deciso di scatenarsi per le ultime settimane di Grande Fratello Vip. L’influencer ha dato segni di profonda sofferenza di fronte alla notizia di un possibile prolungamento del reality, che potrebbe finire il 26 febbraio, nonostante la rivolta dei fan. Quindi Tommaso ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, dicendo esattamente quello pensa in dei Confessionali che si prospettano una vera e propria bomba. In particolare, nel suo mirino sembrano finiti negli ultimi giorni Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la coppia della Casa che non convince i coinquilini e nemmeno la famiglia dello stesso ex velino.

Tommaso Zorzi contro i Pralemiful

Parlando con i compagni, Tommaso Zorzi punta i riflettori su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. “A che puntata siamo di Pralemiful?“, chiede l’inquilino del Grande Fratello Vip, “Questa è la seconda stagione“. Anche Stefania Orlando fa delle battute: “Le prime due stagioni sono dentro la Casa, la terza fuori“.

Il giudizio sul dopo Grande Fratello Vip

Non è la prima volta che i coinquilini parlano del rapporto tra Giulia e Pierpaolo. “Qualsiasi cosa facciano si parlerà di loro solo come coppia“, ha dichiarato Tommaso, che aveva avvertito Giulia del rischio di essere adombrata dalla sua storia.

Andrea Zelletta e Cecilia Capriotti riflettono anche sulla mancanza che Pierpaolo sente per il figlio: “Esci di qui e vorrai goderti tuo figlio al massimo. E Giulia? Non è più priorità numero 1 come qua dentro. Diventerà 3 o 4“, ipotizza Zorzi.

In più c’è da considerare la lontananza, anche Giulia sembra disposta a trasferirsi a Roma per l’ex velino, cosa su cui Tommaso rimane scettico. “Io gli voglio bene, ma dovranno pensare anche a tutte queste“, conclude, criticando il fatto che i due abbiano corso troppo senza essere razionali.

La rottura tra Giulia e Tommaso

Tommaso ha chiarito anche con Giulia Salemi quello che pensa di lei, dopo lo sfogo durante la festa di sabato. La modella italo-iraniana ha avuto un momento di sconforto e ha accusato i coinquilini di averla abbandonata. L’influencer ha accusato Giulia di fare la vittima: “Non ho capito qual è il motivo per cui stai male“, rincara la dose Tommaso, chiedendo spiegazioni.

La modella si scalda e dichiara che non c’è un motivo preciso, poi sbotta contro l’amico: “Posso stare male perché da 2 settimane fai frecciate su me e Pierpaolo? Non è solo Tommaso. Il mio star male non è solo per quello“, precisa poi a Pierpaolo. Ma Giulia ha molto da dire: “Perché il mio amico Tommaso che io conosco da 6 anni, una persona a cui voglio tanto bene, mi continua a fare provocazioni e non riesce a essere felice per me? Non mi sento capita, mi sembra assurdo che mi devo giustificare per tutti“.

“Io e te siamo amici, è anche vero che io certe cose intime di te le ho scoperte qui. Siamo amici ma non siamo i migliori amici, non ci capiamo con uno sguardo“, fa chiarezza Tommaso, “Non è che ti posso leggere in ogni sfumatura, siamo super amici, ci divertiamo insieme, ma non è che io devo interpretare ogni tua roba. Il nostro è un bellissimo rapporto ma su certe cose non ci conosciamo“. Il rapporto tra i due sembra essere arrivato a un bivio, e la puntata di domani sicuramente farà capire che direzione prenderà.

Trattandosi di Tommaso Zorzi, sarà probabilmente esplosiva.

Approfondisci:

TUTTO SUL GF VIP

TUTTO SU TOMMASO ZORZI

TUTTO SU GIULIA SALEMI