Dopo le tensioni delle ultime settimane, Pierpaolo Pretelli ritrova un componente della sua famiglia al Grande Fratello Vip: la madre Margerita. Le dichiarazioni della donna verso Giulia Salemi hanno mandato il figlio su tutte le furie. I due si ritrovano così nel giardino del Cucurio per un confronto.

Pierpaolo Pretelli: polemiche ‘in famiglia’

Nella Casa del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno finalmente trovato la pace. I due sono più complici che mai e, in giornata, baci, abbracci e coccole si sprecano come niente. Ma se tra le mura di Cinecittà regna l’armonia, è fuori dalla Casa che si sta scatenando la tempesta.

Al centro delle tensioni sono i familiari del ragazzo, che nelle scorse settimane hanno preso voce in interviste e ospitate in tv commentando il suo flirt con la Salemi.

In particolare la madre di Pierpaolo, Margherita, e il fratello Giulio non sono pienamente convinti della veridicità del loro rapporto. E, soprattutto, non ritengono Giulia Salemi la donna ideale per Pierpaolo. Per questo motivo, dopo l’acceso scontro avuto con il fratello, il Vippone questa sera si ritrova faccia a faccia con la madre.

“Tifo per voi, non mollate“

Prima di ritrovare il fratello, Giulio ha inizialmente un confronto con Giulia Salemi. Su di lei il ragazzo spende solo parole positive, confermando di fatto che la ragazza è pienamente apprezzata dalla famiglia di Pierpaolo e non vista come una sostituta di Elisabetta Gregoraci. “Lunedì non abbiamo avuto la possibilità di parlare solo noi due – spiega Giulio. – Io come Pierpaolo mi ero affezionato a quella amicizia speciale (con Elisabetta Gregoraci, ndr) ma devo dirti la verità: mi sono ricreduto tantissimo.

Pierpaolo ha difeso te andando contro la famiglia, continuate così, arrivate fino alla fine e vi voglio bene. Tifo per voi, non mollate“.

La Salemi è contenta delle parole del ‘cognato’ e del fatto che la famiglia di Pierpaolo si sia ricreduta su di lei e sul loro flirt nella Casa.

Pierpaolo fa pace con la madre: lacrime e sorrisi

Successivamente Pierpaolo Pretelli viene convocato nel giardino del Cucurio, dove trova una sorpresa speciale. In un pacco regalo trova una foto incorniciata che ritrae la famiglia Pretelli al completo, un pensiero che lo porta alle lacrime.

Per lui in arrivo una nuova sorpresa, perché a raggiungerlo alla ‘macchina degli abbracci’ è mamma Margherita.

“Sono venuta a darti l’ultima carica, ti vedo stanco. Voglio chiederti scusa se l’ultima volta mi sono comportata male: l’ho fatto per l’amore dei figli. Siete la cosa più bella che ho. Se sei felice tu, siamo felici pure noi“, le parole della donna. Pierpaolo prova a spiegarle le sue ragioni: “So che quelle parole sono uscite ma non per andare contro di me, quindi capisco. Mi sono sentito solo perché qua è tutto amplificato.

Voglio dirvi grazie per tuti i sacrifici che avete fatto. So dei tripli lavori che fai tu, non ti fermi un attimo e fai tutto per me e Giulio. Ti dico grazie“.

Alla domanda di Alfonso Signorini su Giulia Salemi, la mamma di Pierpaolo ne è certa: “Se lui è felice, siamo felici pure noi: la cosa più bella è vedere un figlio felice“.

Giulia Salemi incontra la ‘suocera’

A raggiungerli accanto alla ‘macchina degli abbracci’ arriva proprio la stessa Giulia Salemi, che incontra per la prima volta di persona la ‘suocera. “Mi fa molto piacere perché innanzitutto non sono tanto le parole che possono aver ferito me, comprendo – spiega la ragazza.

– Per me era molto importante avere il vostro supporto e posso assicurarle che c’è tanta verità, felicità e cerco di fare del mio meglio per renderlo felice. Lui allo stesso tempo mi ha regalato la felicità“.

La donna ritorna indietro sui suoi passi, ammettendo di non avere nulla contro di lei e di essere pronta e disposta ad accoglierla nella famiglia: “È stato tutto frainteso“. L’incontro a tre si conclude fra sorrisi e ‘abbracci’.

