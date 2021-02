Scoppiano le “coppie” al Grande Fratello Vip, e sembra infrangersi l’idillio tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Il concorrente ha preso una decisione che suona come una reazione inaspettata contro la coinquilina, spiazzando Alfonso Signorini. “È una svolta epocale“, ha sottolineato il conduttore, alimentando l’ipotesi di una crisi profonda tra loro.

Tommaso Zorzi: la decisione su Maria Teresa Ruta

Per la prima volta nella storia di questa edizione del GF Vip, Tommaso Zorzi ha fatto il nome di Maria Teresa Ruta per la sua nomination in confessionale.

Il concorrente, parte di una solida intesa che lo vede in stretto rapporto con lei e Stefania Orlando, sembra aver perso fiducia nei suoi confronti. Il motivo dietro la sua inaspettata inversione di marcia riguarda l’esito del confronto tra la conduttrice e Francesco Baccini sul presunto flirt di cui lei aveva parlato agli altri vip nella Casa.

La versione di Maria Teresa Ruta non lo avrebbe convinto al punto da insinuare l’ombra di bugie dietro il suo racconto, fino a nominarla a dispetto di ogni aspettativa del pubblico.

“Io stasera nomino una persona che non ho mai nominato – ha esordito Zorzi prima di svelare la carta della sua scelta –. Seppur molta gente mi abbia messo le pulci nell’orecchio riguardo a questa ipotetica recita di Maria Teresa, io non c’ho mai creduto. Ora, la bugia di stasera mette una piccola crepa sull’affresco Maria Teresa Ruta. Dunque la nomino“.

Al centro della scelta il confronto con Baccini

Incalzato dalle domande del conduttore, Zorzi ha spiegato che la bugia a cui ha fatto riferimento per motivare la nomination è legata proprio all’affaire Baccini e a quanto riportato dalla diretta interessata nella Casa: “Gliel’abbiamo chiesto tutti, ha parlato di una settimana insieme, baci… è scappato dalla finesta”.

Secondo Zorzi, dunque, le parole spese dalla Ruta per dipingere il ritratto dei fatti che l’avrebbero vista protagonista con il cantante sarebbero così incongruenti da spingerlo a dubitare. Alfonso Signorini ha sottolineato di trovarsi di fronte a una “svolta epocale”, alla luce del legame consolidatosi tra i due concorrenti in quesit mesi di permanenza nel reality.

Nomination: interviene Guenda Goria

Dallo studio televisivo di Canale 5, Guenda Goria è intervenuta a dire la sua sulla decisione di Zorzi circa la nomination. La figlia di Maria Teresa Ruta ha cercato di lenire la reazione dell’influencer invitandolo a ripensarci: “No, no, ti prego, siete meravigliosi, voletevi bene“.

Dal canto suo, il gieffino ha replicato senza discostarsi dal passo esposto pochi minuti prima in confessionale: “La nomino perché le voglio bene“.

Nel corso di un faccia a faccia tra i due concorrenti su Francesco Baccini, Tommaso Zorzi ha lanciato una serie di domande a Maria Teresa Ruta e la conversazione si è fatta via via più nebulosa. Di fatto, le risposte fornite dalla conduttrice non sembrano aver risolto i dubbi del compagno d’avventura.

“Quindi ha detto una bugia lui? Se quello che dice Francesco (Baccini, ndr) è diverso da quello che dici tu….“, ha chiesto l’influencer, mentre questa è stata la replica della Ruta: “Io ho detto che quello che avrebbe detto Francesco lo avrei avallato. Non ricordo bene, fa niente. È passato troppo tempo. Preferisco passare per bugiarda o smemorata. Va bene così, potete nominarmi“. “Non va bene – ha ripetuto Zorzi – dato che anche Alfonso (Signorini, ndr) uscendo da quel confronto ha detto ‘ci hai detto una str****ta”.

MTR: "Preferisco passare per bugiarda o smemorata, va bene così"

Tommaso: "Non va bene"

MTR: "A me va bene. Se a voi non va bene mi dispiace, potete nominarmi per aver detto 2 sere o 3.."

Tommaso: "Ma non è una questione di nomination, figurati.." 🤡#gfvip pic.twitter.com/JXhHYQJVaE — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) February 9, 2021

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

TUTTO SU TOMMASO ZORZI

TUTTO SU MARIA TERESA RUTA