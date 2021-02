Il Grande Fratello vip si tinge sempre più delle note rosa del gossip. Nelle scorse ore Andrea Zenga ha aperto il proprio cuore a Rosalinda Cannavò e sembra che tra i due sia persino scoccato un piccolo bacio. L’attrice, del resto, sa che fuori l’aspetta il fidanzato Giuliano Condorelli, e se anche la loro relazione ha subito una durissima battuta di arresto, resta il fatto che prima di iniziare nuove storie ci sia da risolvere quella vecchia.

Grande Fratello vip: Rosalinda Cannavò e i suoi dubbi

Stefania Orlando diventa in questa sede confidente di Rosalinda che deve affrontare la situazione, soprattutto ora che il Gf vip è agli sgoccioli. Stasera, poi, andrà in onda la puntata con Alfonso Signorini e l’attrice sa che quanto accaduto in queste ore non può passare inosservato. “Stai facendo quello che senti?“, chiede Stefania certa già della risposta e decisa a spronare l’inquilina ad essere se stessa fino in fondo. “E allora devi stare tranquilla. Fra qualche giorno è finito tutto. Io ti capisco e come ti capisco io ti possono capire gli altri. A testa alta sempre. Devi stare serena, tranquilla. Che cucciolina. Dai, domani sarà una puntata pim pum pam“, sottolinea ridendo Stefania. “Posso non presentarmi?“, dice Rosalinda che ha paura del confronto in puntata.

La crisi con il fidanzato

“Non c’è più spazio per l’interpretazione. Non so se purtroppo o per fortuna. Non dipende da lui, tutto dipende da me. Alla base ci sono dei miei dubbi, che ora prendono consapevolezza“, sottolinea l’attrice che sa che si trova non solo alle battute finali del suo percorso nel reality, ma soprattutto sa che dovrà scontrarsi con la verità che la attende fuori.

“Però è difficile qui dentro“, dice Rosalinda durante lo sfogo confermando che la crisi con il fidanzato è ormai una certezza. “Sarebbe difficile anche fuori ma qui è ancora più difficile. Andrea è stato quella cosa in più che mi ha fatto capire che quei dubbi erano fondati, che c’è qualcosa che non va in me. Se la mia storia fosse stabile, sicura, per la mia concezione nessun uomo mi smuoverebbe nulla“.

