San Valentino nel segno della sorpresa per Francesco Totti, alle prese con il regalo di Ilary Blasi per la festa degli innamorati. L’ex capitano della Roma non sembra aver gradito particolarmente il gesto della moglie, e il video è diventato virale.

Ilary Blasi: il regalo a Totti per San Valentino

Poche ore fa, sul profilo Instagram di Ilary Blasi è apparsa una Story che la dice lunga sul clima del loro San Valentino in casa. La showgirl e conduttrice, infatti, ha immortalato il marito mentre riceveva il suo regalo per la festa degli innamorati, una sorpresa che non sarebbe stata accolta con particolare entusiasmo dall’ex numero uno della Roma.

“Anche noi abbiamo fatto il regalo a Francuzzo“, dice la Blasi introducendo il filmato tra le sue Stories in cui si apre il siparietto della coppia. Nel frattempo, Francesco Totti si volta e “scarta” la sua sorpresa…

La reazione di Francesco Totti

Il video prosegue con Francesco Totti che, con fare apparentemente diffidente, apre la busta con dentro il pensiero della moglie per il 14 febbraio. Le sequenze aprono a un esito inaspettato, che ha suscitato l’ilarità dei fan ed è diventato virale sui social.

Una volta scoperto il contenuto della sorpresa, è arrivata la risposta alla sua dolce metà: “Ma vattene aff*****o Ilary“. Le risate della showgirl hanno invaso il campo, seguite da alcune Stories in cui si documenta a “fine” del regalino consegnato poco prima al marito.

La coppia non smette di divertire i fan con curiosi siparietti di vita quotidiana che appassionano il popolo dei social e scherzi tra coniugi che finiscono per imporsi tra i quadretti più esilaranti di Instagram.

Instagram Stories di Ilary Blasi

Ilary Blasi e Francesco Totti: caccia all’intruso in casa