Dimartino, nome d’arte di Antonio Di Martino, è il tanto apprezzato cantautore che parteciperà al Festival di Sanremo 2021 in coppia con Colapesce. Noto artista della scena indie italiana, ha iniziato la sua carriera musicale nel 1998, fondando la band Famelika, un gruppo anti-mafia.

Antonio Di Martino: la vita privata e la figlia Ninalou

L’artista è nato a Misilmeri, in provincia di Palermo, l’1 dicembre del 1982. Della sua vita privata si sa ben poco, se non che ha una figlia, Ninalou, alla quale ha dedicato l’album Afrodite. Il duo Dimartino e Colapesce, lo ricordiamo, porterà in scena all’Ariston la canzone Musica Leggerissima.

Di Martino: la carriera

Con la band ha dato vita a due album importanti, rispettivamente intitolati Storie poco normali (2002) e Maschere felici (2006). Questa collaborazione gli ha permesso di essere conosciuto e poi scelto per aprire i concerti di Caparezza e Morgan. Dopodiché il cantautore ha deciso di lasciare il gruppo per creare una propria band dal nome Dimartino, di cui è il leader.

Nel 2010 è uscito il primo album della band Cara maestra abbiamo perso, seguito nel 2012 da Sarebbe bello non lasciarsi mai, abbandonarsi ogni tanto è utile. Quest’ultimo disco è co-prodotto con Brunori Sas, con il quale conta diverse collaborazioni artistiche. L’ultima nel 2019, quando i due scrivono i testi delle canzoni Al di là dell’amore e Quelli che arriveranno.

Il vero successo è arrivato solo nel 2015, grazie al singolo Un paese ci vuole, estratto dal suo terzo album Come una guerra la primavera.

In seguito, insieme al cantautore Fabrizio Cammarata, ha scritto un libro sulla vita della cantante messicana Chavela Vargas, dal titolo Un mondo raro. Vita e incanto di Chavela Vargas.

Dimartino e Colapesce a Sanremo 2021

Dal romanzo è derivata la pubblicazione del quarto album di Dimartino, Un mondo raro, seguito dall’ultimo, Afrodite, il cui singolo Cuoreintero, uscito nel 2018, ha ottenuto un grande successo di pubblico. È nel 2019 che ha cominciato a collaborare con il cantautore Colapesce.

Da questa collaborazione è scaturita l’idea, e poi la certezza, di partecipare in coppia al Festival di Sanremo 2021.

