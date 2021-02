Sono immagini che affascinano ma che fanno anche molta paura quella che arrivano da Catania dove è in corso un’intensa attività da parte dell’Etna che è tornato a dare spettacolo dal suo cratere.

Come numerosi utenti stanno segnalando sui social, è altissima la colonna di fumo nero che si erge dal cratere da cui si vedono ridiscendere fiumi di lava.

Spettacolare eruzione dell’Etna: pioggia di lapilli su Catania

Sono immagini spettacolari quanto inquietanti quelle che arrivano da Catania, precisamente dal cratere di Sud-est, la bocca dell’Etna da cui al momento si erge un’imponente colonna di fumo. A registrare la nuova eruzione dell’Etna è l’Ingv, corredata di video e immagini che ne testimoniano l’intensa attività di questi momenti sui social. La colonna di fumo sarebbe visibile da oltre 100 km mentre un trabocco lavico starebbe in questo momento comportando fenomeni che iniziano a preoccupare come una fontana di lava con lapilli vulcanici che sarebbero riusciti a raggiungere la città di Catania.

Dalla medesima bocca il trabocco lavico avrebbe collassato, seppur in modo modesto, il fianco del cono lungo la parete occidentale della valle del Bove. Per quanto riguarda la pioggia di lapilli su Catania e tutti i paesi piedimonte, si tratterebbe di pietre di circa 1 cm che sarebbero ricadute sulla provincia.

Sospesi i voli dall’aeroporto di Catania: si valuta la situazione

L’eruzione avrebbe avuto inizio alle 16:10 di questo pomeriggio. Nell’ultimo comunicato emesso dall’Ingv – Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – sarebbero numerose le ricadute di lapilli di grosse dimensioni a Nicolosi, Pedara, Mascalucia, Trecastagni.

Si tratterebbe di vere e proprie pietre che starebbero causando non pochi danni. Di questi momenti la sospensione dell’operatività dell’aeroporto internazionale di Catania, Fontanarossa, decisione presa a fronte della cenere lavica dovuta all’eruzione dell’Etna. Al momento la fitta nube che si erge dal cratere e il buio della notte non permetterebbe l’attività in sicurezza.

Guarda il video: