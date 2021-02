Terminata da poco anche un’altra diretta del Grande Fratello vip. La Casa e i suoi inquilini hanno vissuto un’altra serata di televisione diretti da Alfonso Signorini affrontando i temi caldi degli ultimi giorni, soprattutto da quello del flirt in atto tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Nella notte però cambia tutto di nuovo.

Rosalinda Cannavò bacia Andrea Zenga

Forse dopo la tensione degli ultimi giorni e dopo la puntata di ieri sera, Rosalinda si è sentita più rilassata. L’attrice aveva ormai affrontato la situazione la sua crisi sentimentale per giorni e ieri sera ha probabilmente messo un punto, almeno per ora, a tutto quello che la attende fuori dalle mura della Casa. Ci saranno, probabilmente, questioni da sistemare, ma per ora è tutto rimandato a dopo il 1 marzo, data di chiusura del programma. E allora, nella notte, lei e Andrea Zenga finiscono abbracciati, e tra i due, nel buio della Casa scatta anche il bacio.

Comunque raga +1000 punti a Rosalinda che è passata dal farsi Giuliano al farsi Zenga. #tzvip pic.twitter.com/jIxNdabgZC — E IL 61% LO SAPETE FARE? (@odioilcaffella1) February 16, 2021

Grande Fratello vip: messaggio per la Casa e per Rosalinda

Del resto nella puntata di ieri sera di Canale 5 non poteva mancare una piccola chiacchierata sull’argomento. L’avvicinamento ad Andrea Zenga ha portato il fidanzato di Rosalinda a prendere un serio provvedimento nei confronti suoi e anche di tutta la Casa del Grande Fratello vip. Supportato dall’avvocato, il ragazzo ha chiesto alla produzione che non si parli più di lui. Il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato a tutta la Casa durante la diretta la decisione presa: “Giuliano ci ha fatto arrivare, attraverso il suo avvocato, la richiesta di non parlare più di lui.

Una richiesta che ha esteso a tutti quanti. Quindi io vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello che Giuliano ha chiesto“, ha detto rivolto agli inquilini che hanno annuito comprendendo anche la difficoltà del momento. Adesso non resta che affrontare quello che succede dentro le mura della Casa, dimenticando per un attimo le discussioni e lasciando tutto a quando si uscirà, sperando che accada la sera della finale.

