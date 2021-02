Contro L’Eredità si è scatenato un telespettatore di eccezione, il mai delicato Vittorio Feltri. Il direttore di Libero si è infatti scagliato duramente contro il programma di Flavio Insinna dopo la puntata di lunedì 15 e, nel particolare, la risposta finale della Ghigliottina. Al tweet di Feltri, sono seguite reazioni miste: chi gli dà ragione, e chi sorride immaginandosi Feltri arrabbiato per aver perso ad un giochino in televisione.

L’Eredità, Vittorio Feltri insulta tutti dopo la Ghigliottina

Dal tono del tweet e soprattutto dal contenuto, il contesto sembra chiaro: Vittorio Feltri lunedì sera era tra i milioni di telespettatori che hanno seguito la puntata de L’Eredità, che negli anni ha regalato strafalcioni, personaggi dubbi come Pedro e la sua ormai immortale cipolla. Il direttore di Libero, forse seduto in poltrona con vestaglia di flanella d’ordinanza, avrà seguito il programma fino al suo gioco finale, la Ghigliottina, che prevede di indovinare la parola che ne collega alcune altre.

Forse troppo preso dal gioco, forse per aver sbagliato o chissà quale altro retroscena, sta di fatto che dopo la puntata Vittorio Feltri si è scagliato duramente contro L’Eredità, con un tweet che definire al veleno è riduttivo. “Il programma televisivo L’eredità è un grande imbroglio – ha tuonato – Chi prepara i quesiti deve essere quantomeno ubriaco“. Quindi, una chiusura degna del miglior poeta stilnovista: “Andate a cag**e“.

Vittorio Feltri, la Ghigliottina e la farfalla

Poco prima di quel tweet pieno di rabbia, Flavio Insinna aveva dato la risposta giusta della Ghigliottina, non indovinata dalla concorrente Chiara.

Le parole da collegare erano: albero, farina, stomaco, salmone e azzurre. Dopo lunghi ragionamenti, Chiara ha scritto la parola “rosa”, pensando al rosa salmone, alle atlete azzurre speso rinominate come rosa e via dicendo. Un ragionamento che si è avvicinato alla risposta giusta per alcune categorie, ma non tutte.

La risposta esatta, infatti, era farfalle: sono azzurre quelle della ginnastica ritmica, nello stomaco quelle degli innamorati e piccole tarme quelle che si possono trovare nella farina. Feltri però si è “pacatamente” domandato: “Cosa ca**o c’entrano le farfalle con l’albero e il salmone“. La risposta è però abbastanza semplice: le farfalle al salmone sono un piatto conosciuto, per quanto ormai abbastanza fuori moda; l’ultimo collegamento invece è ancor più banale e si riferisce alla buddleia, anche detto albero delle farfalle.

