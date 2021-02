Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica, ha ricevuto negli ultimi giorni un’onorificenza molto importante. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha nominato la Delogu Cavaliere della Repubblica, dato il suo impegno fra radio e televisione durante la crisi sanitaria.

L’emozione sui social

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha nominato Andrea Delogu insieme al collega Flavio Insinna per lo speciale di settembre Tutti a scuola, in diretta da Vo’, comune duramente colpito all’inizio dell’emergenza coronavirus.

Il programma spiegava come avrebbe funzionato il ritorno a scuola in seguito alla pandemia. Andrea Delogu non riesce a trattenere la gioia per questo riconoscimento, che decide di condividere coi suoi followers su Instagram: “L’onore più grande della mia vita. Nominata Cavaliere della Repubblica Italiana. Sguaino la spada come Lady Oscar e vado a piangere d’emozione. Grazie grazie grazie!“.

Inoltre, orgogliosa della sua nomina, condivide un altro post su Twitter. La foto, in cui si vede la conduttrice accanto al presidente Mattarella e al presentatore Flavio Insinna, è accompagnata da questa descrizione: “L’onore amici miei arriva da questo momento per me EPICO! Porcapaletta!!!“.

Il post su Twitter di Andrea Delogu

La carriera di Andrea Delogu

Nell’ultimo anno, la carriera di Andrea Delogu si è arricchita di nuove esperienze. Infatti è stata conduttrice de La vita in diretta – Estate, insieme a Marcello Masi. Nell’ultimo mese del 2020, ha condotto insieme a Stefano Massini la trasmissione Ricomincio da Rai Tre, un programma dedicato al teatro.

Inoltre ha avuto qualche collaborazione anche sul grande schermo: nel 2020 è protagonista a fianco di Giampaolo Morelli nel film Divorzio a Las Vegas, diretto da Umberto Carteni.

Il lavoro in radio

Continua comunque la sua esperienza come speaker radiofonica di Rai Radio 2. Insieme a Silvia Boschero presenta La Versione delle Due, una sorta di giornale in cui si parla di attualità e dei suoi eventi principali, in onda tutti i giorni dalle 14.

Per Radio 2, radio ufficiale del Festival di Sanremo, sarà all’Ariston insieme a Ema Stokholma e Gino Castaldo per intervistare i cantanti in gara.

