Arriva in questi momenti la notizia del ricovero ospedaliero del principe Filippo. Secondo quanto lanciato in questi istanti dalla stampa inglese e confermato da Buckingham Palace, il principe Filippo sarebbe stato ricoverato ieri sera a seguito di un malore la cui natura però non è stata precisata. Secondo quanto lanciato in questi momenti e confermato dalle fonti estere, il ricovero del principe non sarebbe dovuto al Covid per il quale sia lui che la Regina Elisabetta sarebbero stati vaccinati.

Principe Filippo ricoverato in ospedale

Come si legge da comunicato stampa della famiglia reale, in questi momenti “Sua altezza reale il Duca di Edinburgo è stato ricoverato presso il Re Edoardo VII“, noto ospedale di Londra proprio in queste ore. Secondo quanto trapela da queste prime righe di comunicato, il Duca sarebbe stato ricoverato in via precauzionale a seguito di un malore. Si aggiunge, a conclusione, il principe Filippo permarrà ricoverato in ospedale, sotto severo monitoraggio, per alcuni giorni.

Il principe Filippo, il corteggiamento epistolare e i viaggi in Europa

Un ricovero, quello del principe Filippo Mountbatten, che preoccupa non poco l’intero famiglia reale e la Regina Elisabetta soprattutto in ragione dell’età del duca di Edinburgo che compirà il prossimo 10 giugno 100 anni, essendo nato nel 1921 a Corfù. Figlio della Principessa Alice di Battenberg e del principe di Andrea di Grecia, il duca di Edinburgo ha viaggiato a lungo in Europa tra la casa natale, la Francia, ma anche la Germania e la Scozia.

L’avvicinamento al suo futuro accanto a una sovrana avviene nel 1939, quando entra nella Royal Navy.

Il matrimonio con la Regina Elisabetta

Insieme da una vita intera, è possibile dire, il principe Filippo e la Regina Elisabetta si sono sposati il 20 novembre del 1949, ovviamente nell’Abbazia di Westminster. Un matrimonio giunto al termine di un lungo corteggiamento epistolare durato sino al ’46 quando il principe Filippo ha chiesto la mano alla Regina passando per il padre, Re Giorgio.