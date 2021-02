Tommaso Zorzi è uno dei finalisti del Grande Fratello Vip, insieme a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Dopo la puntata di lunedì scorso, il concorrente avrebbe rivelato di aver attuato una strategia per la finale prevista il 1 marzo. Zorzi avrebbe deciso di nominare Samantha De Grenet disperdendo il suo voto e lasciando in nomination, per l’eliminazione di venerdì, due concorrenti forti: Giulia Salemi e Stefania Orlando. Il web è insorto: l’accusa rivolta a Tommaso è quella di essere uno stratega dandogli la responsabilità della possibile esclusione dell’amica Stefania Orlando.

L’amicizia con Stefania Orlando

Tommaso Zorzi, nei mesi di permanenza all’interno della Casa, ha stretto un’alleanza molto forte con Stefania Orlando. I due si definiscono amici stretti e in più occasioni si sono sostenuti l’un l’altro. Qualche giorno fa Tommaso voleva abbandonare la casa e Stefania è riuscita a bloccarlo e convincerlo a rimanere.

Tommaso Zorzi: “Ho lasciato che andassero quelli forti al televoto”

Queste sono le parole di Zorzi che rivelano la sua strategia: “Se io avessi nominato Andrea Zenga anche lui sarebbe finito al televoto con Giulia e Stefania. Lo avrei mandato al macello, e poi strategicamente uno a mio avviso meno forte al televoto me lo porto fino alla fine. Che faccio uscire Zenga adesso e poi me la devo giocare con quelli forti forti in finale? Eh no. Io ho lasciato che andassero quelli forti al televoto. Avrei potuto mandare Zenga ma sarei stato pazzo, perché sarebbe uscito lui quasi sicuramente.”

Tommaso Zorzi e la sua strategia

Tommaso sarebbe anche andato contro il regolamento perché non ci si può confrontare sulle nomination prima della puntata: “Noi finalisti ci siamo detti le nostre nomination prima di farle, sapevamo che Giulia sarebbe finita al televoto.

L’unico dubbio era su Rosalinda che se non avesse nominato Giulia avrebbe nominato Stefania. Pierpaolo aveva detto che avrebbe nominato Stefania, mentre tu (Dayane) avevi detto che nominavi Zenga. Così ho nominato Samantha ed ho buttato via il voto”.

