Notte di fuoco al Grande Fratello Vip, dove Tommaso Zorzi ha cercato di abbandonare la Casa, trovando però la porta chiusa dall’esterno. L’influencer, dopo la puntata di ieri sera, ha continuato a litigare con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, con cui sono volate parole grosse.

Dopo lo scontro, Tommaso, evidentemente frustrato dalle tensioni e dalla lunga permanenza nel reality, si è precipitato verso l’uscita con l’intenzione di uscire. A fermarlo ci hanno provato Stefania Orlando e Andrea Zelletta, che si è frapposto fisicamente tra lui e l’uscita, comunque chiusa a chiave.

Tommaso Zorzi tenta di scappare dal GF Vip

Una serata davvero stressante per Tommaso Zorzi, che negli ultimi tempi ha subito parecchi attacchi, non ultimo quello di Pupo, su cui è intervenuta anche Alba Parietti, per difenderlo. L’influncer dopo la puntata di venerdì sera è scappato in camera, ha infilato una giacca e si è precipitato verso la porta rossa. L’uscita dal Grande Fratello Vip era però chiusa a chiave.

“Non possono chiudere a chiave una porta“, ha esclamato Tommaso, trovando l’accesso sbarrato. Stefania Orlando, disperata, ha provato a farlo calmare: “Amore l’altra volta mi hai fermato tu. Non facciamo stupidaggini. Ragioniamo 5 minuti, me lo devi, l’altra volta io te l’ho dati“. Ma l’influencer sembra irremovibile: “Mi dovete fare uscire da questa porta. Non me ne frega un c***o. Devo uscire da questa porta, non sto scherzando“. La porta però rimane chiusa e sollecitato dai compagni, Tommaso torna nella Casa.

La lite con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

La mossa esausta dell’influencer arriva dopo un duro confronto con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, con cui i rapporti sono in rotta da settimane. L’ex velino lo ha accusato di essere malizioso e prevenuto, e di non vedere le cose in maniera oggettiva. La lite arriva dopo che Giulia Salemi lo ha nominato tra i possibili finalisti: “Era un gesto distensivo, per mettere pace“, accusa Pretelli.

Tommaso non sembra essere d’accordo: “Una persona che vede la strategia in tutto ha lo stesso diritto di pensare che ci sono altre persone che la pensano come lei, perché è lei che vede la strategia dappertutto“, dichiara riferendosi a Giulia.

Le accuse della modella a Tommaso Zorzi

Anche Giulia Salemi è inviperita e lo accusa di prendersela con lei e non con Dayane, che ha duramente attaccato Stefania Orlando, che Tommaso ha difeso. Per l’influencer il gesto di Giulia è comunque frutto di strategia, ma la modella è furiosa e volano parole grosse.

La tensione nella Casa è sempre più palpabile e a questo punto ogni gesto può essere la scintilla.

