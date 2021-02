Lo prendevano in giro per la sua omosessualità e così Tommaso Zorzi, indiscusso protagonista nonché veterano del Grande Fratello Vip, ha raccontato come ha messo a tacere quelle malelingue spiazzandoli con un gesto estremamente di classe.

Tommaso Zorzi e la derisione per la sua omosessualità

Che nel passato di Tommaso Zorzi non ci sia stato solamente il successo e l’ascesa verso il mondo dello spettacolo è ormai noto e risaputo. Dal rapporto con i genitori alle delusioni amorose, come chiunque altro anche l’influencer di Milano ha dovuto confrontarsi con le fatiche quotidiane.

Dichiaratamente omosessuale, proprio Zorzi ha raccontato di essere stato in passato più volte preso di mira con frasi sprezzanti o cattive, pronunciate per ferirlo.

L’eclatante gesto ad una cena

C’è stata un’occasione però, ha raccontato l’influencer agli inquilini nella Casa, in cui è riuscito a mettere a tacere la voce di chi parlava e ridacchiava alle sue spalle per ferirlo. “Una volta ero in un ristorante e ho preso parte ad una grande tavolata di 28 persone, con 14 donne“, racconta il vippone spiegando come a quella cena diversi dei ragazzi presenti a tavola avessero iniziato a prenderlo in giro e a ridacchiare proprio sulla sua omosessualità.

Stizzito ma voglioso di metterli a tacere e al loro posto, Tommaso Zorzi ha optato allora per la classe: “Mi sono alzato e sono andato a pagare il contro per tutte e 14 le ragazze. Ad uno di loro ho detto che pagando il conto per le loro ragazze mi sono dimostrato più uomo di loro“.

Zorzi a rischio squalifica per una “bestemmia”

E mentre di plaude il suo gesto, sembrano essere ore particolarmente tese per il vippone, tra i favoriti per la vittoria di questa edizione.

Sono tantissimi i seguaci del GF Vip che di fronte ad un video in circolazione hanno “denunciato” Zorzi che avrebbe bestemmiato nella casa del Grande Fratello Vip. Un caso molto limite dal momento che, ascoltando lo stesso audio in circolo in una versione più rallentata, cadrebbe l’accusa. Non resta che attendere, come è stato per tanti altri ex del GF Vip, l’ultima parola degli autori.

Approfondisci

TUTTO su TOMMASO ZORZI

TUTTO sul GRANDE FRATELLO VIP

Grande Fratello Vip, la rabbia di Denis Dosio: “Fa male sentirsi escluso”