Quello di Alda D’Eusanio al GF Vip è stato un soggiorno breve ma decisamente “caldo”. Dall’uso della parola “ne*ro”, ai commenti sulla coppia Laura Pausini-Marco Carta (con aperte accuse di violenza domestica nei confronti di lui), ora pare che nelle ore immediatamente precedenti alla qualifica la D’Eusanio abbia trovato il tempo di cacciarsi nei guai con un’altra affermazione grave, nei confronti di un personaggio molto noto.

Alda D’Eusanio: il caso Pausini

Non si sa bene perché, ma Alda D’Eusanio pare aver agito all’interno della Casa come se non fosse consapevole che ogni sua parola veniva registrata, minuto dopo minuto.

Pur sapendo di essere un’osservata speciale, Alda D’Eusanio si è lasciata andare a commenti estremamente gravi sul rapporto tra la cantante Laura Pausini ed il marito Paolo Carta: “Questa c’ha uno che la mena la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte”. Immediata la reazione della Pausini e del compagno, che hanno deciso di agire per vie legali.

Alda D’Eusanio e Adriano Aragozzini

Dopo le affermazioni sulla coppia Pausini-Carta, oggi Novella 2000 fa sapere che Alda D’Eusanio avrebbe fatto dichiarazioni estremamente gravi su un’altra persona: Adriano Aragozzini, produttore discografico legato a Mia Martini, con la quale avrebbe lavorato.

Secondo la D’E usanio addirittura Aragozzini avrebbe distrutto la Martini: “Mia Martini ne ha passate tante, ha dovuto affrontare una marea di cose. Dispiace per quello che le è successo (…) Che poi lei è stata distrutta da Aragozzini, da Adriano Aragozzini”.

Per ora non si sa nulla in merito a un’eventuale reazione di Aragozzini alla frase della D’Eusanio, e non si sa se stasera il GF Vip vorrà tirare in ballo l’argomento.

Approfondisci:

Tutto sul Grande Fratello Vip

La squalifica di Alda D’Eusanio

Alda D’Eusanio: prime parole dopo la squalifica