Ha suscitato più di una polemica l’infelice esternazione di Alda D’Eusanio, che al Grande Fratello Vip ha utilizzato la parola “ne*ro“. Il pubblico a gran voce ha richiesto la squalifica della concorrente, da pochi giorni entrata nella Casa. Nella puntata di questa sera Alfonso Signorini affronta la questione e annuncia alla diretta interessata la decisione presa dai telespettatori: sono loro, infatti, a decidere il suo destino.

Alda D’Eusanio sotto attacco

È entrata solo la scorsa puntata nella Casa del Grande Fratello Vip ed è già a rischio eliminazione. Alda D’Eusanio, nuova concorrente del reality, è finita nella bufera per aver utilizzato la parola “ne*ro“, una delle “parole proibite” che, se pronunciate, portano in generale all’immediata squalifica.

Lo stesso infelice termine, infatti, era stato utilizzato mesi fa da Fausto Leali riferendosi ad Enock: lo scivolone gli è costato la squalifica. Per questo il pubblico ha richiesto a gran voce un serio provvedimento anche per l’opinionista televisiva, incappata nel medesimo errore.

Anche nella Casa alcuni concorrenti hanno espresso il proprio parere sulla questione. In particolare Tommaso Zorzi ha spiegato, confidandosi con alcuni coinquilini, che la squalifica della D’Eusanio sarebbe dovuta.

Nella puntata di questa sera Alfonso Signorini inevitabilmente prende voce su questa vicenda, che non poteva restare nel silenzio e non essere trattata in diretta.

“Cattivo gusto, una scivolata“

Il conduttore convoca la ‘Vippona’ in Confessionale per affrontare con lei la spinosa questione. Alfonso Signorini le annuncia: “È accaduto un fatto di cui involontariamente ti sei resa protagonista. Con una eccessiva leggerezza ti sei lasciata andare a qualcosa di spiacevole che ha sollevato un gran marasma“. La D’Eusanio si è resa subito conto dell’errore e tenta di giustificarsi: “Cattivo gusto, una scivolata: ma cosa sono, i genitori cattolici che si sono risentiti?

“.

“Sai che ci sono dei precedenti per cui una persona, Fausto Leali, è stato squalificato per aver usato quella stessa parola“, spiega il conduttore. La concorrente se ne rammarica: “Chiedo perdono: ho sbagliato“, E aggiunge: “Bisogna dire una cosa: oggi come oggi nel modo di parlare molto spesso sbagliamo e non lo facciamo apposta. Per cui se ogni tanto scappa un termine a posto dell’altro non si fa con intenzione.

Ma se qualcuno si è sentito offeso, chiedo scusa“.

Enock interviene: “Non lo accetto“

Dallo studio prende voce Enock Bawuah, che ha vissuto un’episodio simile quando fu Fausto Leali ad etichettarlo con quel termine. Il fratello di Mario Balotelli afferma: “Si può sbagliare, io in primis sbaglio. Mi spiace riprendere la signor Alda che è una signora di una certa esperienza, però questo termine non posso farlo passare perché so cosa vuol dire, so cosa ho passato. Questo termine non lo accetto neanche per un complimento“.

Alda D’Eusanio approva l’intervento di Enock e chiede ulteriormente scusa, affermando però che si è trattato di uno sbaglio: “Capisco quello che tutto il popolo di colore ha sofferto, e io da persona bianca chiedo perdono per tutto quello che la razza bianca ha fatto alla razza nera.

Chi non crede nel razzismo ogni tanto può sbagliare, e voi questo dovete perdonarlo“.

Il pubblico ha deciso il destino di Alda

Questa volta, però, a prendere la decisione su una eventuale squalifica non è la produzione. Alfonso Signorini, infatti, annuncia alla diretta interessata che sarà il pubblico da casa sovrano del suo destino nella Casa: “Alda, premesso che la parola che hai usato è e resta un’offesa che urta la sensibilità di parecchie persone, bisogna considerare che non era indirizzata verso un’altra persona.

Per questa ragione a stabilire se il tuo è uno scivolone perdonabile, il GF ha deciso che sarà il pubblico a stabilirlo con un televoto flash. Il pubblico è sovrano, quindi deciderà quale soluzione prendere“.

Chiuso il televoto flash, Alfonso Signorini annuncia ad Alda D’Eusanio la decisione: “Il pubblico da casa ha deciso che tu puoi rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip“. La concorrente è sollevata per questa decisione, ma ancora rammaricata per lo scivolone commesso: “Ringrazio tutti, ma sono dispiaciuta per aver offeso qualcuno“.

