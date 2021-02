Alda D’Eusanio rischia di uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip in tempo record, dopo aver pronunciato la stessa parola per cui è stato squalificato Fausto Leali. L’opinionista però non si ferma qui, e nelle poche ore che ha passato nel reality ha già collezionato una serie di frasi molto controverse, poco accettabili per il pubblico del Grande Fratello Vip.

Alda D’Eusanio usa la parola “ne*ro” al GF Vip

Attimi di gelo nella Casa del Grande Fratello Vip. I coinquilini erano intorno al tavolo impegnati nei preparativi della festa persiana per Giulia Salemi, ridendo e scherzando.

Parlando di pesce, Carlotta Dell’Isola commenta: “Pesce bianco, dai, in questa casa di pensa solo a mangiare“. L’opinionista lancia la battuta: “Perché, vedi qualche ne*ro?“. Immediato l’imbarazzo, con Giulia Salemi che prova a intervenire “prima che fraintendano” e Tommaso Zorzi che stende un velo pietoso: “Eee… andiamo avanti“.

Alda D'Eusanio ha pronunciato la n word. Questo GF non s'ha più da fare #GFVIP

Verso la squalifica?

Un incidente simile l’aveva già fatto Fausto Leali, defenestrato per aver usato la “n word” rivolgendosi a Enock Barwuah. Sono in molti ora a chiedere l’uscita di Alda D’Eusanio dal Grande Fratello Vip, anche se la produzione non si è al momento espressa.

Il tweet di Enock Barwuah

Per l’eliminazione della concorrente anche Enock stesso, che su Twitter scrive: “Che schifo, questo non è un errore, ma molto di più . ancora una volta nel contesto di GFvip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se anche questa volta non lo ‘noterà’ nessuno..“.

Da Dante pedofilo al “vaffa” contro la produzione

D’Eusanio si è resa protagonista di diverse considerazioni controverse.

In una conversazione ha sostenuto che “Dante Alighieri era un pedofilo“, dato che Beatrice aveva 9 anni quando si sono incontrati la prima volta. Molti fan fanno notare che quella era anche l’età del Maestro, dato che erano praticamente coetanei.

L’irruenza dell’opinionista l’ha portata anche a mandare a quel paese la produzione del Grande Fratello Vip, colpevole di averla svegliata. “Mentre stavo per addormentarmi ‘Tommaso in Confessionale’. Ma vaffa***lo“, ha dichiarato agli altri concorrenti.

