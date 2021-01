Il Grande Fratello Vip non smette di stupire e, a distanza di un mese dalla finalissima, annuncia un’ultima new entry. Si tratta di Alda D’Eusanio, che questa sera entra nella Casa in veste di nuova concorrente: sgomento tra i ‘Vipponi’.

Alda D’Eusanio nuova concorrente

Il 1 marzo è la data annunciata da Alfonso Signorini in cui andrà in onda l’attesa finale del Grande Fratello Vip. L’edizione, iniziata lo scorso 14 settembre, è destinata a diventare la più lunga di sempre nella storia di tutti i reality. Ma, sebbene manchino poche settimane alla chiusura, c’è ancora spazio per nuovi colpi di scena.

Come quello che vede nuova concorrente nientemeno che Alda D’Eusanio, confermata dopo il vociferare degli ultimi giorni.

L’opinionista televisiva è l’ultima concorrente ufficiale di questa lunga ed intramontabile edizione. Il suo ingresso avviene proprio nella puntata di questa sera e per i Vipponi nella Casa sarà senza dubbio una sorpresa. La scorsa puntata la D’Eusanio era intervenuta in video-collegamento con Alfonso Signorini e il suo studio, dicendosi pronta per la nuova avventura televisiva che la attende: il gran momento è arrivato.

L’accoglienza degli inquilini

La neo-concorrente fa il suo ingresso nella Casa sul finire della puntata, durante la quale è sempre rimasta in Cucurio in attesa di comunicazioni da Alfonso Signorini. In salone trova solamente i ragazzi della Casa, “freezati” dalla produzione. La giornalista si avvicina a loro e ad ognuno rivolge parole di ammirazione e preziosi consigli, avendoli conosciuti in tutti questi mesi da attenta telespettatrice del reality.

Una volta sfreezati, la D’Eusanio li stringe in un unico abbraccio mentre Alfonso Signorini invita anche le ‘Vippone’ ad accorrere in salone per accogliere la loro ospite.

E, in seguito, arriva l’annuncio ufficiale da parte del conduttore: “Alda D’Eusanio è l’ultima concorrente del Grande Fratello Vip“.

