C’è quasi paura, palpabile, da parte degli autori del Grande Fratello Vip ogni volta che Alda D’Eusanio parla. La new entry del reality infatti, pur essendo all’interno del programma da appena una settimana, la conduttrice televisiva è già stata al centro di un televoto flash che ha dato la possibilità al pubblico da casa di salvarla o eliminarla dopo alcune sue esternazioni.

La lingua lunga di Alda D’Eusanio: le parole su Maria De Filippi

Non sono momenti facili all’interno della casa del Grande Fratello Vip dopo la terribile notizia che è arrivata ieri per Dayane Mello: la morte del fratello Lucas, coinvolto in un incidente stradale.

Le dinamiche del gioco si può dire siano state sopraffatte da questa terribile notizia e non sono pochi coloro che, alla luce dell’accaduto, hanno ponderato di abbandonare la casa tutti insieme per lasciare la vittoria a Dayane Mello nonché la possibilità di congiungersi con i propri cari, ora stretti nel lutto.

“Non sa cosa vuol dire avere un figlio“

Tornando però ad Alda D’Eusanio e cercando di rimanere nella “leggerezza” del gioco, ci sono diverse parole pronunciate dalla conduttrice tv che sembrano aver messo in difficoltà gli autori, intervenuti puntualmente a censurare con degli stacchi.

Il primo caso qualche giorno fa. La D’Eusanio stava parlando proprio con la Mello su personaggi “dalla vita invidiabile”. “Chi sta meglio di te? Maria De Filippi“, le aveva detto la D’Eusanio, ovviamente prima del lutto.

Aveva annuito la Mello, sottolineando quanto Maria De Filippi possa essere definita un “modello”. Una risposta che però non sarebbe andata a genio alla D’Eusanio che ha così fortemente ribattuto: “Ma stiamo parlando di una donna che è sempre in tv, che non sa davvero cosa vuol dire avere un figlio“, e probabilmente la frase ha avuto anche un seguito la ma la regia ha immediatamente e bruscamente staccato.

La nuova “gaffe” su Mediaset

Molto più recente invece l’ultima “gaffe”, che questa volta non ha avuto nel mirino un singolo personaggio ma una rete intera: “Io la mattina inizio leggendo i quotidiani e sentendo La7, perché su La7 c’è un’informazione più completa che sulle altre reti“, un’affermazione certo non piacevolissima da rilasciare all’interno di un reality in onda su Mediaset.

