Ieri sera Alda D’Eusanio ha rischiato di essere squalificata dal GF Vip, pochi giorni dopo esserci entrata.

Per ora la sua permanenza dentro la Casa del GF Vip è salva, ma non tutti sono d’accordo con la decisione presa dagli autori di mettere la decisione in mano al televoto e poi di accettare il “salvataggio”: tra questi c’è anche una”vecchia conoscenza” del reality, Stefano Bettarini, che dal GF del 2020-2021 è stato squalificato proprio per una parola di troppo (che invece è stata perdonata alla D’Eusanio”).

Alda D’Eusanio: galeotta la “parola proibita”

La bufera è nata nei giorni scorsi, quando la D’Eusanio, parlando con i coinquilini della Casa, senza rivolgersi a nessuno in particolare, ha usato la parola “ne*ro” che, in altre occasioni, aveva portato a conseguenze definitive.

Signorini ha parlato con la D’Eusanio ieri sera spiegandole la gravità di quanto accaduto ma dicendole che non sarebbe stata squalificata: “Alda, premesso che la parola che hai usato è e resta un’offesa che urta la sensibilità di parecchie persone, bisogna considerare che non era indirizzata verso un’altra persona”.

Per questo motivo, ha spiegato Signorini, non sarebbe stato lui a decidere, né gli autori, ma il pubblico a casa con un televoto.

La votazione degli spettatori alla fine ha parlato: la conduttrice è rimasta nella Casa.

Stefano Bettarini: “Abilissimo a pescare nel torbido”

Stefano Bettarini, nei mesi scorsi, era entrato nel GF Vip, ma ci era uscito poco dopo per un’imprecazione di troppo. Ora, alla luce di quanto emerso ieri sera, la sua reazione sui social è stata molto dura e diretta verso Alfonso Signorini: “Ci si aspettava da te, conduttore e condottiero, uomo che aveva grandi responsabilità verso il pubblico sovrano, imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare il giusto esempio”.

Il post, che è molto lungo, ha toni estremamente forti ed accusa Signorini di campanilismo e di una ricerca spasmodica del consenso: “Tu che ti sei prestato e chinato al gioco dei potenti, tu e soltanto tu, che ancora una volta hai dimostrato, se mai ve ne fosse ancora bisogno, di essere abilissimo a pescare nel torbido per accaparrare consensi”. Il post si conclude con un totale affrancamento dalla figura del conduttore, che viene giudicato in maniera estremamente tranchant: “Infine hai riempito pagine e pagine di una TV orrenda.

Tu e sempre tu, il grande escluso ed il solo squalificato di questo pazzo circo che è stato il GF Vip 2020/2021. Mai più con te, unica soluzione saggia che possa prendere la rete!”