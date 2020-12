Non si placa la rabbia di Stefano Bettarini verso il Grande Fratello Vip. L’ex calciatore è stato squalificato per bestemmia pochi giorni dopo il suo ingresso nel reality, ma a quanto pare il provvedimento proprio non gli è andato giù. Lo stesso, ora dice la sua sul perchè sarebbe stato cacciato dalla Casa, un fatto che gli avrebbe causato molti problemi sul lavoro.

Stefano Bettarini squalificato per bestemmia, lui contesta

A sollevare il dubbio è l’ex marito di Simona Ventura, rimasto nella Casa pochissimi giorni. In un primo momento, si era immediatamente scusato per la bestemmia che gli era costata il definitivo provvedimento disciplinare, ma una volta fuori dalla Casa era emerso un Bettarini ben più furioso: “mi sento preso in giro, la pedina di un gioco al rialzo dello share” aveva detto.

Con un’intervista a Oggi, Bettarini è tornato a parlare della questione, alzando anche il tiro della polemica. “Ho usato un intercalare toscano – si legge nell’anteprima del pezzo sul sito del settimanale – Non una bestemmia… Sono stati usati due pesi e due misure e non mi spiego il perché“

Bettarini fuori dal GF per il suo passato

In realtà, un perché Bettarini sembra esserselo dato.

Nella stessa intervista, infatti, avanza l’ipotesi che i suoi trascorsi amorosi e sentimentali potrebbero essergli costati caro nel reality. “So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione. Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa” ha dichiarato.

In effetti, nella sua brevissima partecipazione sono emersi molti altarini che lo riguardano: dalla notte d’amore con Dayane Mello (non a caso forse la prima persona che il GF gli ha fatto incontrare), a quella frase sibilina pronunciata da Elisabetta Gregoraci; proprio questa, ha fatto pensare che tra i due ci sia stato un trascorso, e l’ex di Briatore non voleva saltasse fuori.

I problemi di lavoro dopo il GF VIP

A far clamore sono state anche le accuse di Bettarini nei confronti di Alfonso Signorini. A Oggi, infatti, ha detto di aver problemi sul lavoro a causa dell’espulsione dal reality show di Canale 5: “Da quando Signorini mi ha ‘bollato’ non sono stato più chiamato a fare il commentatore sportivo“.

Accuse gravi e ben indirizzate, a cui sicuramente il conduttore del GF VIP non farà mancare una risposta. È stato così nel caso delle presunte preteste di Ginevra Lamborghini, sarà così probabilmente per l’ex vippone rancoroso per la sua apparizione tanto fugace quanto con una lunga scia di polemiche.

Approfondisci

TUTTE le notizie sul Grande Fratello Vip