Quando Stefano Bettarini è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip – per breve tempo- è subito nato un rapporto di tensione mista a confidenza tra lui ed Elisabetta Gregoraci.

Tra i due in passato pare ci sia stato un flirt ed è possibile che all’interno della Casa la conduttrice si sia preoccupata di quali piccoli gossip potessero trapelare. Il fatto è stato notato da tutti, anche per via di alcune frasi dette dalla Gregoraci.

Stefano Bettarini squalificato 3 giorni dopo l’arrivo

La permanenza di Stefano Bettarini è durata veramente poco.

Dopo 3 giorni dal suo ingresso Bettarini è stato squalificato per una bestemmia, come il precedenza d’altronde era successo a Denis Dosio e a molti altri. È la seconda volta che Bettarini si trova al GF e per la seconda volta sembra che sia la sua “lingua lunga” a metterlo in difficoltà. La prima volta era accaduto per via di alcune frasi violente, riferite alle donne, scambiate con il pugile Clemente Russo.

In questa seconda esperienza, c’era più di un elemento che poteva far nascere qualche scintilla tra l’ex calciatore e gli altri concorrenti: ad esempio la presenza di Dayane Mello e Gregoraci, entrambe sue ex fiamme (una dichiarata, l’altra presunta).

Elisabetta Gregoraci: “Non parlare di certe cose”

Alla sua entrata, è stato subito intercettato da Elisabetta Gregoraci, che si è comportato in modo amichevole con lui, specificando però: “Mi raccomando, non parlare di certe cose perché non è il caso”. Lui, a quanto pare, l’avrebbe subito rassicurata dicendole che non avrebbe parlato di nulla.

Il parere di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, per primo, è stato subito interessato alla questione, ma ha spiegato in una diretta a Casa Chi di non aver potuto approfondire la questione: “La Gregoraci ha mostrato una certa preoccupazione.

Perché era così preoccupata dell’ingresso di Bettarini? Credo che questa questione sarà sviscerata negli altri programmi. Non possiamo farlo noi perché lo abbiamo squalificato”.

Milo Coretti e Paola Perego

Nelle scorse settimane era stato Milo Coretti, ex gieffino, a raccontare di come si fosse parlato in passato -ai tempi di Buona Domenica- di una relazione tra Gregoraci e Bettarini, quando lei era ancora sposata: “Quando sono arrivato a Buona Domenica ero convinto che loro fossero fidanzati, che ci fosse un vero fidanzamento.

Era palese che tra loro ci fosse una sorta di relazione o almeno un’amicizia intima”.

Anche Paola Perego, successivamente, aveva parlato della questione con il settimanale Nuovo: “Si scambiavano attenzioni particolari. Poi c’è stata una mezza lite, forse perché Flavio Briatore, che all’epoca era fidanzato con Elisabetta, aveva capito qualcosa. Non saprei, all’epoca ero troppo impegnata a condurre sette ore di diretta”.

Approfondisci:

GF Vip, tra Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci ci sarebbe un passato “torbido”

GF Vip, Stefano Bettarini attacca il programma: “Preso in giro”

GF Vip, la famiglia Bettarini non ci sta: lo sfogo contro gli autori