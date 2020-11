Elisabetta Gregoraci “non vive liberamente“: è quanto avrebbe affermato Francesco Bettuzzi, l’unico ex fidanzato della showgirl da quando il suo matrimonio con Flavio Briatore è andato in frantumi. Parole che ricalcherebbero i contorni di un presente duro da gestire all’ombra di un passato “ingombrante”.

Francesco Bettuzzi su Elisabetta Gregoraci: “Non vive liberamente“

In un’intervista al settimanale Chi, Francesco Bettuzzi avrebbe raccontato nuovi dettagli della sua storia d’amore (finita) con Elisabetta Gregoraci, puntando a un orizzonte di difficoltà che la showgirl, oggi, si troverebbe a vivere a causa del suo passato.

Bettuzzi avrebbe dichiarato di essere stato al fianco della ex moglie di Briatore per circa 3 anni, e la loro relazione, naufragata circa un anno fa, aveva acceso le speranze dei fan di rivederla innamorata dopo le nozze con il manager.

“Vedevo che lei spesso si adombrava e mi diceva che certe cose non le poteva fare, o che non le potevamo fare, o solo che era meglio di no“, avrebbe dichiarato al settimanale Chi, prima di rispondere a una domanda sul presunto contratto post matrimoniale con Briatore che l’avrebbe vincolata a restare single almeno pubblicamente: “Francamente non lo so – avrebbe precisato Bettuzzi –.

Io non so se ci fosse una clausola nel contratto prematrimoniale o nella separazione. Ma se mi metto a pensare a quante cose non potevamo fare o quante limitazioni ha avuto il nostro rapporto, posso anche non escluderlo“.

Secondo questa lettura della questione, la Gregoraci sentirebbe ancora il peso del passato e del matrimonio con il manager: “Assolutamente sì. Anche nella Casa (del GF Vip, ndr) non vive liberamente. Io le avevo sconsigliato di fare il reality…“.

La rivelazione di Alfonso Signorini sul contratto post matrimoniale

Ad infiammare il tessuto di ipotesi sull’esistenza di un contratto post matrimoniale tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore fu, in particolare, una rivelazione di Alfonso Signorini a CR4 – La Repubblica delle donne, programma di Piero Chiambretti.

Il direttore di Chi, ospite della trasmissione, usò queste parole per cristallizzare uno scoop rumoroso e denso di strascichi nel segno del gossip: “In Italia lo sanno in pochi, ma c’è un contratto post matrimoniale pazzesco tra loro, che si sono separati da poco.

La condicio sine qua non, che Briatore ha imposto, è che lei, per 3 anni dopo la separazione, non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo“. A detta di Signorini, in questo quadro si sarebbe innestata l’ombra di “penali salatissime” in caso di mancato rispetto del contratto da parte della showgirl.

