La lite fra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, avvenuta nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, continua a far parlare e divide le opinioni. Fra i primi a schierarsi c’è stato Pupo che è intervenuto a muovere forti critiche nei confronti dell’influencer milanese. In queste ore invece è stato il turno di Alba Parietti, che su Instagram non la manda a dire al cantante e difende a spada tratta Tommaso.

Gf vip, Pupo contro Tommaso Zorzi: “Sei anche arrogante”

Il rapporto fra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sembra interessare davvero tutti. Già subito dopo la discussione avvenuta durante la puntata di lunedì 8 febbraio infatti, dallo studio della trasmissione è giunto l’intervento di Pupo. Il cantante si è mostrato fortemente avverso al ragazzo, non limitando le critiche nei suoi confronti. “Sei cinico, eccessivamente cattivo” ha esordito l’opinionista del GF, per poi aggiungere che queste caratteristiche lo rendono “perfetto” per “entrare nel mondo dello spettacolo”.

Parole molto forti che hanno suscitato le reazioni di altri volti noti della televisione italiana. Se Antonella Elia è intervenuta immediatamente per difendere la sua categoria sottolineando “non siamo tutti così”, qualcun altro ha voluto parlare per sostenere invece Tommaso. Proprio in queste ore infatti Alba Parietti ha dedicato un lungo post al vippone molto amico di suo figlio Francesco Oppini.

Alba Parietti dalla parte di Tommaso Zorzi

Nonostante suo figlio non sia più all’interno della Casa del Grande Fratello, Alba Parietti continua a seguire con grande attenzione il programma, senza lasciarsi sfuggire nessun particolare.

Dopo aver fatto “quattro chiacchiere” con Maria Teresa Ruta, per chiarire un episodio della loro giovinezza con protagonista Alain Delon, la madre di Oppini è nuovamente intervenuta per dire la sua sul programma.

Per questa volta la donna evita il confronto faccia a faccia e usa i social per commentare quanto visto nel corso dell’ultima puntata, in difesa di una delle persone più importanti per Oppini all’interno della Casa: Tommaso Zorzi.

“Bisogna avere rispetto, di persone che hanno dato tantissimo a questa trasmissione” ha iniziato la donna, riferendosi al giovane influencer milanese.

In queste settimane, Alba sembrerebbe aver seguito con grande interesse la trasmissione, arrivando a riuscire a immedesimarsi nei panni del ragazzo. “Io so perfettamente cosa significa avere le telecamere puntate addosso per cinque mesi e mezzo“, ha infatti continuato la conduttrice per poi definire Tommaso “il più talentuoso”.

Alba Parietti contro Pupo e Giulia Salemi

Alba Parietti sembra avere le idee ben chiare su Tommaso Zorzi e non nasconde che prevede per lui importanti opportunità lavorative. “Fuori dal gioco avrà la possibilità di continuare ad avere successo – ha infatti scritto la donna, spiegando poi come ciò potrà succedere – non perché cinico, snob o arrogante”. In queste parole, si intravede un chiaro riferimento alle critiche di Pupo nei confronti dell’influencer, ma la Parietti non teme il confronto e qualche riga più in baso cita espressamente il cantante, taggandolo.

“Mi piace @enzoghinazzi , ma non mi è piaciuto l’attacco” dichiara la donna chiamando in causa Pupo e criticandolo per aver attaccato Zorzi, che definisce “un ragazzo di 24 anni molto stressato”.

Una seconda frecciatina potrebbe invece essere stata rivolta a Giulia Salemi, ma il riferimento è decisamente più velato. Parlando delle strategie interne al reality show infatti Alba dichiara “funziona molto il vittimismo”, sostenendo come questo atteggiamento permetta spesso di acquisire consensi.

Considerando le recenti liti fra Tommaso e Giulia è possibile che la Parietti volesse riferirsi a lei, ma non è del tutto chiaro.

Alba Parietti su Tommaso Zorzi: “è un gran signore”

La Parietti sembra davvero aver studiato nel dettaglio l’atteggiamento di Tommaso all’interno del reality. Non nasconde di vedere in lui “una buona dose di cinismo”, ma poi ne elogia il “coraggio di non piacere o di piacere, unicamente per la sua personalità”. Continuando con i complimenti, la conduttrice dice di percepire in lui del talento, ma anche molta intelligenza e sensibilità.

Al termine del post, Alba ribadisce di riuscire a immedesimarsi a pieno nel giovane e scomoda addirittura Nietzsche, con quella che dichiara essere una sua citazione. Il “signore non ha bisogno né di convincere né di piacere” conclude la donna definendo Tommaso “un gran signore”.

