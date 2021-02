Il giovedì è la serata dedicata a Che Dio ci aiuti, la fiction di Rai 1 di maggior successo. Su Italia 1 arriva la 5ª e penultima puntata de La pupa il secchione e viceversa mentre su TV8 il Napoli è protagonista di una partita di Europa League. Ma cos’altro ci aspetta oggi in tv? Ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Stasera su Rai 1 andranno in onda 2 nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6 intitolate Chi è senza peccato? e Il regalo più bello. Questa volta per Ginevra e Nico sembra essere davvero finita mentre suor Angela dovrà accogliere un giovane seminarista in convento. Anche le vicende che coinvolgono Primo ed Erasmo andranno avanti e Monica cercherà di uscire dalla ‘friendzone’ approfittando della crisi e dei sensi di colpa di Nico.

Su Rai 2 va in onda il film Robin Hood – L’origine della leggenda.

Rai 3 invece ospiterà la 2ª puntata dello show Lui è peggio di me. Stesso palco, 2 set opposti. Dopo l’esordio della settimana scorsa torna ad animare la serata lo stravagante duo composto da Giorgio Panariello e Marco Giallini in compagnia di tanti amici e colleghi che si alterneranno sul palco e si cimenteranno in gag inedite insieme ai due padroni di casa. Tra di loro: Paolo Bonolis, Fiorella Mannoia, Il Volo, Gigi D’Alessio, Clementino, Francesco Paolantoni e Manuel Agnelli.

I programmi in onda su Mediaset

Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e rovescio questa sera su Rete 4. Ospite di spicco della serata, il leader della Lega Matteo Salvini.

Nato dalla penna di J. K. Rowling, su Canale 5 andrà in onda di film fantasy Animali Fantastici e dove trovarli.

Su Italia 1 andrà in onda la 5ª e penultima puntata dell’edizione 2021 de La pupa e il secchione e viceversa. Per la semifinale, al fianco di Andrea Pucci e Francesca Cipriani ci saranno Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Giorgio Mastrota, Francesca Brambilla, Ambra Lombardo e Aurora Staltieri.

Sugli altri canali

Su TV8 alle 21.00 l’appuntamento è con il calcio d’inizio della partita di Europa League Granada – Napoli.

Keanu Reeves e Morgan Freeman sono i protagonisti di Reazione a catena, il thriller in onda questa sera su Rai Movie.

Su Paramount Channel invece andrà in onda Caccia a Ottobre Rosso, un classico del cinema ambientato nel periodo della Guerra Fredda con Sean Connery e Alec Baldwin.