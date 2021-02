Barbara D’Urso è da anni impegnatissima nella conduzione dei suoi programmi Mediaset, ma lei non rinuncia a trovare del tempo per sé. In queste ore infatti, la conduttrice ha sfogliato l’album dei ricordi ritrovando un tenerissimo ritratto di famiglia. La dolcezza dello scatto era troppa per non condividerlo con i suoi amati follower, che hanno reagito con grande entusiasmo.

Barbara d’Urso: il rapporto i genitori

Con i suoi programmi potrebbe aggiudicarsi tranquillamente il titolo di “regina di Canale 5”, ma Barbara D’Urso non ha mai dimenticato le sue origini. Nonostante la donna ami infatti interessarsi delle vite degli ospiti dei suoi salotti infatti, la sua famiglia viene da sempre al primo posto e lei non manca di ricordarlo.

Spesso Barbara cita i suoi figli nei saluti delle sue trasmissioni e sui social posta spesso fotografie ricordo che la ritraggono con loro, o con altri componenti della sua famiglia. Non mancano ovviamente anche i suoi genitori, che ricorda con orgoglio malinconico. La madre Vera morì infatti quando la conduttrice aveva appena 11 anni, mentre il rapporto con suo padre non fu sempre rose e fiori.

Proprio all’uomo però la D’Urso ha dedicato uno degli ultimi post su Instagram, ricordandolo con grande affetto.

Barbara con il papà e il figlio

Barbara D’Urso ha aperto il cassetto dei ricordi e vi ha trovato una fotografia che sa di famiglia. L’immagine postata sui social infatti, la ritrae sorridente, al fianco di suo padre che mostra un sorriso fiero. L’uomo tiene in braccio uno dei due figli della donna, a cui dà da mangiare con un biberon.

“Manchi” ha scritto Barbara come commento allo scatto, inserendo anche qualche cuoricino e gli hastag “#papá #miofiglio e #unodeidueamoridellamiavita”.

Il post di Barbara D’Urso in compagnia del padre e del figlio

Fonte: Instagram

Poche parole a mostrare come le immagini possano già comunicare molto da sé e una pioggia di commenti d’affetto da parte di amici, colleghi e fan.

La foto con i fratelli

Momento “amarcord” non solo per Barbara.

Anche sua sorella Daniela infatti sembra aver sfogliato gli album di famiglia proprio in queste ore. La sua “caccia ai ricordi” ha portato alla luce un’immagine in bianco e nero, con protagonisti 3 dei 6 fratelli D’Urso.

La donna ha postato l’immagine fra le sue storie Instagram e Barbara l’ha ripostata. Sul profilo della conduttrice il momento nostalgico si è fatto quindi ancora più intenso. Fra le sue stories infatti, i fan hanno visto comparire l’immagine che la ritrae con il papà e il figlio corredata da un grande cuore rosso e la foto scovata dalla sorella Daniela.

Le foto ricordo postate da Barbara D’Urso nelle ultime ore

Fonte: Instagram

Oltre alle due donne, nello scatto si vede anche Alessandro, il più grande dei suoi fratelli maschi. Con i suoi 63 anni, Barbara è la più anziana dei tre, seguita da Daniela (61) e da Alessandro (56). Tutti e tre sono nati dal primo matrimonio del padre con la madre Vera. Dopo essere rimasto vedovo, l’uomo si era poi risposato e alla famiglia si sono aggiunti Riccardo (51), Fabiana (48) e Eleonora (46).