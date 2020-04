Spesso e volentieri Barbara d’Urso, oltre ad essere in assoluto uno dei principali volti di Mediaset, finisce per essere al centro del gossip o di taglienti commenti da parte dei tanti “odiatori da tastiera”. Proprio ultimamente la conduttrice si è trovata contro di lei e contro i suoi programmi televisivi una petizione volta proprio a fermare il suo lavoro. Nonostante ciò però, la conduttrice può vantare un’ampia schiera di fedelissimi alleati pronti a difenderla in tutte le circostanze e tra loro c’è anche sua sorella Daniela.

Quest’ultima ha proprio recentemente rilasciato alcune dichiarazioni sulla pesante invettiva di Yari Carrisi contro Barbara, mostrando quanto sia profondo il rapporto con la conduttrice di Canale 5, con la quale oltretutto appare spesso insieme sui social.

Le sorelle d’Urso: il legame tra Barbara e Daniela

Daniela d’Urso è una delle sorelle minori della conduttrice Barbara d’Urso, più piccola di 3 anni e di professione fa la consulente e produttrice televisiva. Le due si somigliano molto e Daniela, proprio negli ultimi giorni, ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae con la presentatrice di Canale 5, ricordando un loro momento passato insieme un anno fa.

Daniela d’Urso e la nota sorella Barbara insieme sui social. Fonte: Instagram

Dallo scatto, è evidente la somiglianza tra le sorelle d’Urso. Un’altra foto di Daniela è molto esemplificativa della volontà della donna di proteggere Barbara e mostrarle tutta la sua solidarietà. A corredo di un’immagine che mostra le due sorelle mandare un bacio all’obbiettivo, scrive: “La cattiveria sta negli occhi di chi odia. La solidarietà, nei cuori di chi ama.”

L’unione di tutta la famiglia d’Urso

Daniela è molto legata a tutta la sua famiglia.

Oltre a Barbara e Daniela, il clan d’Urso è composto da Eleonora, Fabiana, Riccardo e Alessandro che vengono mostrati spesso da Daniela su Instagram in foto d’annata. Qualche tempo fa i 6 fratelli sono apparsi in un post di Daniela che li ritrae un po’ più giovani, con una Barbara d’Urso che da lì a poco avrebbe condotto 3 fortunatissime edizioni del Grande Fratello.

I fratelli d’Urso riuniti in una foto d’annata pubblicata da Daniela d’Urso. Fonte: Instagram

Toccante anche la foto con una Daniela e Barbara piccolissime insieme al loro papà Rodolfo che rimase vedovo proprio della madre della conduttrice, Vera, e che poi si risposò con un’altra donna, Wanda, a cui anche Barbara è molto legata.

La difesa dall’attacco di Yari Carrisi

Negli ultimi giorni, Daniela ha avuto modo di difendere Barbara d’Urso dall’attacco di Yari Carrisi che ha dato adito a molto scalpore. Il figlio di Al Bano e Romina ha augurato la morte alla padrona di casa di Pomeriggio 5 e Daniela ha voluto prendere le parti della conduttrice, anche in questo caso tramite Instagram.

Un vecchissimo scatto che ritrae, ancora bimbe, Daniela d’Urso e Barbara d’Urso.

Fonte: Instagram

Si è detta prima senza parole e poi è intervenuta in una diretta Instagram, affermando che avrebbe difeso comunque chiunque fosse stato oggetto di un’attacco così feroce, facendo notare come la sorella non sia mai scesa ai livelli di Yari. In seguito, come didascalia di una foto che la ritrae da bambina con Barbara d’Urso scrive: “Ringrazio tutti coloro che, sia pubblicamente che privatamente, mi/ci hanno regalato solidarietà e affetto. Grazie a tutti, davvero. Col cuore”.

Approfondisci:

TUTTO SU BARBARA D’URSO

Vittorio Feltri contro Barbara d’Urso: “Il suo programma è un canile”

Le scuse di Pupo a Barbara d’Urso: “Mai più tornerò a parlare di questa vicenda”