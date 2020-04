A far scattare la petizione l’ultima chiacchieratissima mossa di Barbara D’Urso, che con la sua preghiera in diretta al fianco di Matteo Salvini ha scatenato un mare di polemiche. E non solo, l’Eterno Riposo recitato in diretta nel corso di Live Non È La D’Urso ha suscitato anche commenti da parte di colleghi, come ad esempio Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli.

A seguito dell’episodio sul sito Change.org è partita la petizione ChiudiamoIProgrammiDiBarbaraDUrso. Insomma, per Carmelita sono giornate di aspre critiche, a cui si aggiunge anche quella scaturita dall’intervista al veterinario Zibellini.

La petizione contro Barbara D’Urso

Nel giro di 24 ore dall’ultima puntata di Live Non È La D’Urso la petizione è stata lanciata in rete, raggiungendo in poco tempo numerosissime firme. L’utente che ha proposto la chiusura dei programmi di Carmelita, Mattia Matt, sulla piattaforma ha motivato la sua proposta. L’autore parte proprio da quell’Eterno Riposo recitato in tv e definito da lui “Rridicola esperienza religiosa in diretta, con un politico“.

“Purtroppo sappiamo la caratura culturale dei suoi programmi” comincia il testo. “Ma questa volta ha superato il limite invitando in diretta Salvini e pregando in diretta insieme a lui.

Ricordiamoci che l’Italia è un paese laico e che abbiamo i nostri luoghi di culto e sacerdoti. Questa operazione ha sfruttato ancora una volta il potere della religione sugli anziani, così da rafforzare la sua personalità e il suo programma, indegno culturalmente“.

Le reazioni sul web

In brevissimo tempo la petizione ha raccolto numerosi consensi fino a superare le 80 mila firme. Molti hanno anche commentato la loro posizione che sposa la causa di Mattia Matt schieratosi contro i programmi di Barbara D’Uros.

“Basta con questa tv spazzatura. È il momento di cambiare l’intrattenimento televisivo” scrive Andkronos riportando i commenti. “Perché questo degrado culturale è inaccettabile” scrive qualcuno. E ancora: “Da atea convinta trovo aberrante l’uso blasfemo della preghiera”. Mentre un altro scrive: “Offende l’intelligenza di tutti gli Italiani”.

Il parere di Paolo Bonolis

Sulla questione si è espresso anche Paolo Bonolis, che intervistato al programma radiofonico Un Giorno Da Pecora ha detto cosa pensa al riguardo.

Il noto conduttore ha dichiarato di aver commentato l’episodio con la moglie Sonia.

Ovviamente il conduttore ha fatto appello al suo solito senso dell’umorismo, dicendo in radio: “Oltre che a canale 5, Barbara vuole conquistare anche il Vaticano!