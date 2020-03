L’ultima intervista di Barbara D’Urso ad un veterinario ha fatto molto discutere, suscitando aspre critiche tra cui quelle di Vanessa Leonardi. La giornalista di Sky è esplosa contro Carmelita e il suo programma con un tweet abbastanza furioso.

La voce della Leonardi, ex ragazza di Non È La Rai e moglie di Maurizio Compagnoni, è andata ad unirsi a quella di moltissimi animalisti insorti contro Carmelita. Ma partiamo da principio e vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

L’intervista di Barbara D’Urso

A suscitare un fortissimo dissenso da parte di gran parte del pubblico un’intervista che Barbara D’Urso ha fatto nel corso di Pomeriggio 5.

Protagonista del servizio il veterinario Enrico Zibellini che in collegamento ha dispensato alcuni consiglio circa la pulizia delle zampette dei propri cani dopo la passeggiata per i bisogni.

Barbara D’Urso intervista un veterinario

Una detersione accurata che in questi giorni di quarantena prevede una maggiore attenzione, e secondo l’esperto interrogato da Carmelita prevederebbe anche l’uso di candeggina ben diluita. Un suggerimento che ha fatto inorridire moltissimi spettatori.

La reazione di Vanessa Leonardi

Se nel seguire l’intervista tanti animalisti sono scoppiati sui social contro il veterinario, Vanessa Leonardi si è scagliata direttamente contro la conduttrice, responsabile dei contenuti che vanno in onda nel suo programma: Barbara D’Urso.

La Leonardi ha tuonato in tweet: “A un certo punto fermatela, liberateci da sta cosa che va in onda. Questa è pericolosa“. Un contenuto che al momento è stato rimosso, ma che pare abbia comunque suscitato una discussione accesa. Come si può notare da questo scambio di battute riportato anche da Spetteguless.

Uno screenshot del post di Vanessa Leonardi

Infatti, in risposta ad Enzo Bucchioni, la Leonardi scrive “Sarebbe ora… veramente non mi capacito che questa vada ancora in tv, che qualcuno scelga di vederla.

È una vergogna”. E ancora: “E non sai quanto mi sconvolga e faccia schifo che siano così tanti a guardare sta spazzatura“.

