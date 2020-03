Barbara d’Urso ha sempre affermato che il suo cuore appartiene solo ai suoi figli ed al suo pubblico, escludendo categoricamente la presenza di un uomo nella sua vita. Ma negli ultimi giorni è stata “beccata” con l’avvocato Felice Massa, ed il gossip impazza.

La riservatezza di Barbara d’Urso

Da sempre molto gelosa della sua vita privata, Barbara d’Urso non si è mai lasciata andare ad indiscrezioni salvo rarissime eccezioni. Anzi, nei giorni scorsi quando Pupo ha fatto intendere di un passato amoroso con Carmelita, lei ha negato seccamente, costringendo Pupo a porgerle le sue scuse.

Ma questa sembra una di quelle “rarissime eccezioni” in cui si apre una finestra sulla vita privata della stimata conduttrice: infatti un suo momento romantico è finito nell’obiettivo di un fotografo, che l’ha immortalata in mentre si trovava, in quella che aveva tutta l’aria di essere una serata romantica, con l’avvocato Felice Massa, già suo ex.

La serata romantica con l’avvocato

Le foto sono state pubblicate da Chi, la rivista settimanale di gossip di Alfonso Signorini, e sembra esserci profumo d’amore.

La conduttrice di punta della Mediaset avrebbe passato una serata romantica in un esclusivo locale con Felice Massa, ed il dubbio è subito sorto a tutti: si tratta di una serata amarcord tra i due ex amanti oppure è nato di nuovo l’amore?

La storia d’amore del passato

Barbara d’Urso e Felice Massa avevano avuto una storia nel 2013, poi terminata senza rancori, lasciando ai due bei ricordi e un buon rapporto, tanto che l’avvocato continua ad essere il legale che si occupa dei suoi affari.

La storia risalente a 7 anni fa, dopo i primi incontri “segreti” era stata vissuta alla luce del sole dalla stessa conduttrice, facendo coì intendere che Barbara ci credesse davvero a questa storia d’amore e che la differenza d’età – Felice ha circa 16 anni in meno – non avesse alcuna importanza.

Felice Massa, vero gentiluomo

Il gossip di questi giorni vede i due protagonisti di una tenera serata: nonostante non vi sia stato nessun tipo di effusione, le attenzioni tra i due non sono passate inosservate. Dopo la cena galante in un esclusivo ristorante fuori Milano, i due sono tornati a casa insieme. Massa ha poi aspettato fuori dal portone che Barbara salisse, dimostrando così una notevole gentilezza e premura degna di un vero gentiluomo.

Cosa si celi dietro questo romantico incontro è ignoto. Sarà il tempo a rivelare se l’amatissima conduttrice Mediaset ha trovato un uomo capace di starle accanto.

Approfondisci

Tutto su Barbara d’Urso