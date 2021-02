Anche l’attore e conduttore Claudio Bisio è risultato positivo al Coronavirus. È stato lui stesso, nonostante sia notoriamente restio ad utilizzare i social, ad informare i suoi fan attraverso alcune storie sul profilo Instagram Claudio Bisio ufficiale. Dopo aver rivelato le sue condizioni e i sintomi del Covid-19 che lo hanno colpito, ha anche svelato quale sia il progetto televisivo sul quale sta lavorando, e che metterà per forze di cose in pausa per il tempo della quarantena.

Coronavirus, Claudio Bisio positivo: il messaggio

Il celebre conduttore di Zelig Claudio Bisio è apparso con alcuni video-messaggi sul suo profilo, qualche storia Instagram per annunciare qualcosa al suoi fan. “Non mi piace quasi mai raccontare le cose legate alla mia vita privata – ha dichiarato prima di aggiungere – Però una cosa volevo dirla. Da qualche giorno sono positivo al Covid“. Bisio si aggiunge quindi all’elenco di personaggi dello spettacolo che sono stati colpiti dal virus.

Bisio ha poi raccontato i suoi sintomi: “Niente di grave, penso e spero. Non ho febbre, solo una tosse fastidiosa e un po’ di voce abbassata ogni tanto. Ma sto bene, sto lottando“. L’attore chiude col sorriso: “Io sono qua, a casa in quarantena, chiuso come tanti italiani: io un po’ di più causa positività, in attesa di tornare negativo“.

Storia Instagram di Claudio Bisio

Ad aprile è morta la mamma di Bisio

La notizia della positività, nonostante le sue condizioni siano generalmente buona, si inserisce in un anno già difficile per l’attore.

Durante la prima ondata della pandemia, Claudio Bisio aveva perso la madre: “Aveva più di 90 anni e non sapremo mai le cause della morte. Non sappiamo se c’entrasse il Covid oppure no“. A causa di quell’esperienza, Bisio ha dichiarato di aver “davvero toccato con mano quanto sia stato tremendo questo periodo di Coronavirus. E quanto sia stata disastrosa la gestione, specie qui in Lombardia”.

Il prossimo progetto di Claudio Bisio

Nelle storie Instagram condivise in queste ore, Bisio ha trovato tempo anche per parlare del suo futuro lavorativo.

Complicato, vista la lunghissima chiusura dei teatri e la difficile situazione della cultura in Italia: “Avrei dovuto fare una tournee teatrale che è stata cancellata“. Prima della notizia della positività al Covid-19, Bisio sarebbe dovuto essere “a Roma per presentare un progetto di una serie tv, Tutta colpa di Freud dal film di Paolo Genovese“. Salta così la sua presenza all’incontro: “Lascerò l’onere e l’onore ai miei colleghi e al regista“.

