Il Grande Fratello vip è alle sue battute finali e questa sera vedremo in scena la lotta tra Giulia Salemi e Stefano Orlando, entrambe al televoto. Un televoto che potrebbe, in un senso e nell’altro, cambiare gli equilibri nella Casa. Intanto però sui social tutti parlano di Giulia Salemi ma solo in relazione alle affermazioni fatte da Tommaso Zorzi nei suoi confronti e giudicate da alcuni un po’ troppo spinte.

Grande Fratello vip: Tommaso Zorzi su Giulia Salemi

Questa volta uno dei gruppetti della Casa semina il panico sul web con alcuni riferimenti a Giulia Salemi e al vino. Tommaso Zorzi, sdraiato sulle gambe di Stefania Orlando commenta: “Giulia è tipo Amy Winehouse“, dico sorridendo, “Non ce la fa… Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano quando esce“. Stefania Orlando sorride, scuote la testa, ma non commenta le parole dell’amico. A rincarare la dose senza lasciar cadere il discorso c’è invece Andrea Zenga che sussurra a Tommaso di aver visto Giulia bere l’ultima goccia da una bottiglia. Il discorso finisce lì, smorzato dalla presenza di Pierpaolo che non alimenta le chiacchiera nei confronti della ragazza con cui ha un flirt in corso. In molti sui social fanno rimbalzare le parole di Tommaso chiedendosi se si tratti di una frase accettabile. Le parole di Zorzi potrebbero far pendere l’ago della bilancia in favore della Salemi in ottica televoto? Non resta che attendere le prossime ore per saperlo.

Ecco la parte in cui Tommaso dice che Giulia è Amy Winehouse e che la devono portare a San Patrignano #GFVIP #prelemi pic.twitter.com/C4mrOM9aX4 — Vipera Trash 🐍 (@Viper4Trash) February 18, 2021

Il televoto: Giulia Salemi vs Stefania Orlando

Nella giornata di ieri moltissimi fan del programma si sono lamentati sui social chiedendo di annullare il televoto attivo al Grande Fratello Vip.

La situazione vede, ancora in queste ore, bloccato il voto online sul sito del Gf a causa di un “problema tecnico” che rimanda comunque ad altri sistemi di voto ancora attivi: l’App Mediaset Play, il voto tramite SMS o la SMART TV.