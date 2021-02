Luisa Ranieri, classe 1973, è un’attrice italiana affermata e amata dal pubblico. La Ranieri si appresta a tornare su Rai 1, con Le indagini di Lolita Lobosco, una serie televisiva ispirata alla serie di romanzi di Gabriella Genisi e che ha come protagonista la vicequestore del Commissariato di Polizia di Bari.

In una recente intervista l’attrice ha parlato non solo del nuovo impegno televisivo ma anche della lunga storia d’amore che la lega al marito, il celebre “Salvo Montalbano”, Luca Zingaretti.

Luisa Ranieri e Zingaretti: il matrimonio e le figlie

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, si sono conosciuti durante le riprese della serie tv Cefalonia e fanno coppia fissa dal 2005. Si sono sposati con rito civile il 23 giugno 2012 e dalla loro unione sono nate due bambine: Emma, nata il 9 luglio 2011 e Bianca, nata il 27 luglio 2015. Sono una delle coppie più amate e affiatate dello spettacolo italiano e in più occasioni ne hanno dato dimostrazione: per festeggiare il loro ottavo anniversario di matrimonio, Zingaretti ha dedicato un post su Instagram alla moglie sottolineando la forza del loro legame.

Uno scatto del matrimonio tra Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. Fonte: Instagram

Ranieri e Zingaretti: come si sono conosciuti

Intervistata dal settimale Oggi, la Ranieri ha colto l’occasione per raccontare del loro primo incontro sul set e di come è scattata la scintilla: “Da parte mia c’era un atteggiamento professionale, poi ci siamo scoperti a vicenda. Io ero appena uscita da una storia, lui si era separato da poco“.

Da lì è partito un corteggiamento serrato da parte di Zingaretti che arrivò a regalarle delle rose bianche, un gesto che non manca di riservarle ancora oggi: ” fiori Luca continua a regalarmeli. Rose rosse, adesso””

Un divertente scatto di Luca Zingaretti al posto della compagna Luisa Ranieri sul set di Lolita Lobosco. Fonte: Instagram

Luisa Ranieri: con Zingaretti un rapporto solido

I due hanno 12 anni di differenza ma l’età anagrafica non ha mai rappresentato un problema e a proposito di questo l’attrice dichiara: “Per me Luca ha sempre 40 anni, è sempre stato il mio ragazzo.

Pensando a lui non ho il senso del tempo che passa”. Il loro è un rapporto solido che non ha mai conosciuto scandali o tradimenti e Luisa conferma la piena fiducia e sicurezza nei confronti del marito: “Ci fidiamo, lui non mi da motivo di essere gelosa. E neppure io ne do a lui”.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, marito e moglie dal 2012. Fonte: Instagram

Approfondisci