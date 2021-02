Nuovo terremoto nel Trono over di Uomini e Donne, con Gemma Galgani che spiazza tutti e lancia sul piatto una decisione che scatena il caos. Immediata la reazione di Tina Cipollari, al centro di una lite furiosa con la dama torinese a margine della comunicazione di quest’ultima a Maria De Filippi. E i toni non tardano a farsi incandescenti.

Gemma Galgani, la scelta spiazza tutti

Maurizio G., il cavaliere alla corte di Gemma Galgani nel Trono over di Uomini e Donne, è stato liquidato dalla dama nel corso dell’ultima puntata del famoso dating show di Maria De Filippi. Una decisione che ha spiazzato quanti, nella nuova conoscenza tra i due, avevano intravisto la possibilità di un roseo epilogo, anzitutto la stessa protagonista.

Durante uno sfogo a margine del loro appuntamento, infatti, la Galgani ha espresso tutta la sua amarezza sostenendo di aver incassato l’ennesima “tranvata” sul fronte sentimentale.

“Forse non ha il coraggio di dirmi che non è interessato. Secondo me ha fatto già la sua scelta ma non ha avuto il coraggio oggi di esprimerla. Meno male che lui era quello che avrebbe dovuto risollevarmi dalle delusioni precedenti. Bell’aiuto…“.

A detta della dama più chiacchierata del programma, dunque, il cavaliere non avrebbe espresso chiaramente il suo disinteresse, ma glielo avrebbe comunque fatto intuire al punto da spingerla a a giocare d’anticipo e interrompere il percorso appena intrapreso.

La replica del cavaliere Maurizio

Dall’altra parte, Maurizio G.

si è detto estraneo al ritratto confezionato da Gemma intorno ai suoi sentimenti per lei, e si è rivolto così alla diretta interessata: “Tu non mi hai mai chiamato, l’ho sempre fatto io. Secondo me sei cambiata tu“.

Gemma Galgani ha comunque deciso di chiudere, restando ferma sulle sue posizioni: “Ma cosa mi ha dimostrato in questa settimana? Niente. Io non gli piaccio, mi sento un po’ un ‘Telefono amico’, non sento da parte sua un coinvolgimento, gli piaccio più per una questione di comunicazione“.

Tina Cipollari furiosa: “Sei stata uno zerbino“

Tina Cipollari non ha perso un minuto per esternare il suo disappunto sulla questione, e quello che è venuto fuori è l’ennesimo sipario rovente sfociato in una lite furiosa con la dama.

“Perché devi addossare tutta la colpa a Maurizio, quando anche a te non piace? Non ti piace neanche a te, basta, hai fatto delle pazzie per uomini che ti hanno proprio buttato per terra e hai perdonato. Ti ricordo che tu sei stata lo zerbino di milioni di uomini, ok?

“. Secondo l’opinionista, dunque, la protagonista del Trono over avrebbe scaricato sul cavaliere le responsabilità dell’amara svolta, finendo per essere smascherata dalla sua stessa condotta.

