C’è del broncio in camera da letto, dalle parti del trono over.

Sembra che qualcuno stia mettendo in dubbio la focosità di uno dei grandi protagonisti della trasmissione: Riccardo Guarnieri, ex fiamma di Ida Platano.

A minare la reputazione riguardante le performance di Guarnieri tra le lenzuola sarebbe stata Roberta di Padua, con la quale Guarnieri aveva intrapreso una conoscenza. A dare il colpo di grazia è stata poi Tina Cipollari, con un consiglio al vetriolo per il Cavaliere.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: amore finito?

La coppia Guarnieri-Di Padua non è una new entry nella storia del programma: i due si erano frequentati prima del periodo “Platano” per Guarnieri, ma tra loro era finita decisamente male, al punto che la Dama era anche venuta alle mani.

Dopo il periodo a fianco della Platano, il Cavaliere aveva espresso il desiderio di tornare a frequentare l’affascinante Roberta, che aveva acconsentito: quest’ultima però avrebbe deciso di troncare pubblicamente con l’uomo, con grande entusiasmo anche da parte della Di Padua, che nella loro storia non nega di aver puntato parecchio a livello sentimentale.

Guarnieri-Di Padua: problemi nella sfera fisica

Di pochi giorni fa è però la doccia fredda che ha portato Riccardo e Roberta da paradiso a inferno: il Cavaliere infatti ha dichiarato che avrebbe bisogno di tempo per riflettere, soprattutto per capire appieno i suoi sentimenti. A quel punto è stata la Di Padua ad andare alla carica, dichiarando: “Quando mi bacia non sento niente, per me è importante.

Se tu sei capace di stare così, io no… Io sono ancora attiva a 38 anni! Lui ha fatto marcia indietro perché ha visto che c’era Alessandro. Magari non gli piaccio più come prima, questo ci può stare”. Ci sarebbe dunque stata una freddezza dal punto di vista fisico da parte di Guarnieri, non meglio esplicitata né spiegata: a buttare il carico da 100 è stata a quel punto l’opinionista Tina Cipollari, che ha consigliato a Guarnieri una consulenza con un sessuologo (ironizzando dunque sulla sua virilità).

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: “Non ha fatto l’amore con me”

L’argomento dell’attività sessuale era stato tirato fuori anche dalla celeberrima ex fidanzata di Riccardo, Ida, che in trasmissione un po’ di tempo fa aveva raccontato, rivolgendosi a lui, della crisi vissuta nel lockdown:“Parliamo della quarantena? In due mesi e mezzo di lockdown non ha fatto l’amore con me. Posso dire anche il numero perché le ho contate: due”. Sembra dunque che il bel Riccardo sia stato già messo in imbarazzo dal punto di vista fisico, ed ora forse vorrà dire la sua e difendersi.