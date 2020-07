Mesi durissimi per le coppie di Uomini e Donne. Dopo Giovanna Abate e Sammy Hassan, uno degli amori più recenti durati un soffio, anche le storiche accoppiate hanno iniziato a cedere. Ecco allora che Tara Gabrieletto e Cristian Gallella annunciano la fine del loro matrimonio dopo 4 anni. E ora sembra essere il turno di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, secondo i rumors in crisi da un po’.

Ida Platano: “Sono 2 mesi che non ci vediamo”

La rottura è stata confermata dalla stessa dama del Trono Over, la cui storia con Riccardo non è stata certo tra le più tranquille.

Ora però la separazione sembra definitiva: “Togliere l’anello di Riccardo è stato un gesto istintivo che ho fatto dopo l’ennesima discussione al telefono“, racconta al magazine di Uomini e Donne, “I primi 20 giorni di convivenza sono andati bene. Poi sono cominciati a riaffiorare i problemi“.

Non è ancora ufficializzata la fine, continua, ma “sono 2 mesi che non ci vediamo e ho capito che probabilmente lui non è in grado di darmi quello di cui ho bisogno“.

Gli ultimi mesi un incubo

Ida Platano racconta che la convivenza non è andata benissimo: “Raccontare gli ultimi 3 mesi che abbiamo vissuto sarebbe pressoché impossibile“, spiega, “Riccardo non ha neanche messo i suoi vestiti nell’armadio nonostante gli avessi fatto spazio.

(…) Io aspettavo da anni la possibilità di vivermelo in questo modo e speravo che per lui fosse tutto più sentito. (…) Sembrava come se Riccardo non fosse mai contento di nulla, come una di quelle persone cui neanche se regali il mondo su un palmo di mano è soddisfatto“.

La dama lamenta di aver dato al cavaliere tutta se stessa e di non ritrovarsi ora con niente.

Ida Platano ha anche detto di essere stata disposta a scendere a Taranto, dove Riccardo Guarnieri sarebbe tornato, per sistemare le cose. Ma lui le avrebbe detto che “non se la sentiva di discutere. Mi ha anche detto che sarebbe salito lui per parlare ma non l’ha fatto. Mi sono fatta avanti e ho cercato di scrivergli, di parlargli, ma lui non ha voluto (…) Ci abbiamo provato 2 volte a stare insieme ma nella vita c’è anche bisogno di equilibrio e questa storia non ne ha e forse per me stessa è giusto lasciarla andare“.

