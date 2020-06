Sembra già essere arrivato alla fine l’amore nato nello studio di Uomini e Donne tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. Dopo la scelta della tronista, non senza una certa suspense per lo scherzo del corteggiatore, l’emozione si sarebbe spenta come si sono spente le telecamere sul programma di Maria De Filippi. Un dating show che accusa forse il troppo successo, e l’impressione che le storie che nascono nel parterre siano studiate a tavolino per esigenze di “format” è ormai innegabile.

Giovanna Abate e Gemma Galgani: protagoniste poco credibili

Più che l’amore sembra che ormai a Uomini e Donne nascano le amicizie.

Come quella tra Gemma Galgani e Giovanna Abate, che sembra più solida delle loro relazioni. Se la Dama torinese sembra al settimo cielo vicino all’improbabile corteggiatore Nicola Vivarelli, la loro storia rimane segnata dai dubbi sulla veridicità. Insinuazioni e accuse di cercare visibilità più che amore non mancano.

E ora anche il lieto fine di Giovanna Abate sembra infrangersi, dopo essere uscita dai riflettori per incontrare la cruda luce della realtà. La scelta di Sammy Hassan, vocalist dal bel sorriso, forse non è stata così lungimirante, dato che i due sarebbero già in crisi.

Giovanna Abate e Sammy Hassan al capolinea

La suggestione che Giovanna Abate e Sammy Hassan siano già ai ferri corti è nata per la mancata partecipazione della tronista al compleanno del suo presunto fidanzato. Nessun post Instagram a immortalare la coppia, che pare si sia separata appena finito Uomini e Donne. Lei a Roma, lui a Milano e un incontro solo per un servizio fotografico.

Giovanna Abate ha evitato di rispondere ai dubbi manifestati dai suoi fan.

In una Storia su Instagram ha scritto: “Non voglio mancare di rispetto a nessuno, vorrei solo portarlo in primis a me stessa. Vi leggo, non sto facendo finta di niente… I need time!“. Un bisogno di tempo per chiarire i suoi sentimenti? A starle sicuramente accanto nelle turbolenze del cuore è Gemma Galgani, che sotto una foto pubblicata dall’Abate commenta: “Un pensiero ricco d’affetto dalla tua ‘Gemmy’“.