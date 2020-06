Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sembrano fare sul serio. La coppia, nata a Uomini e donne, sta proseguendo la frequentazione anche al di fuori del programma di Maria De Filippi. Complicità e affiatamento sono le cifre distintive di questo flirt che potrebbe presto trasformarsi in una vera e propria storia d’amore. A confermarlo lo stesso ‘Sirius’ al magazine del programma.

Gemma e Sirius, affiatamento e complicità

Potrebbe essere la volta buona per Gemma Galgani? La dama torinese, veterana del programma di Maria De Filippi Uomini e donne, potrebbe aver trovato l’amore della sua vita.

Dopo le delusioni degli scorsi anni, Gemma ha trovato in Nicola Vivarelli una persona con cui si è subito instaurato un rapporto di complicità. Il corteggiatore, ufficiale della marina mercantile, sembra davvero preso dalla storica dama del programma. Tant’è che la coppia nell’ultimo periodo è stata spesso pizzicata insieme al di fuori delle telecamere, segno che il desiderio di conoscersi continua anche oltre Uomini e donne. Fra le loro uscite, anche una per le vie di Roma in cui sarebbe scoccato un romantico bacio. Ma a confermare questo clima di complicità e di intesa ci ha pensato proprio ‘Sirius’.

In un’intervista al Magazine del programma, Vivarelli ha rivelato: “Abbiamo passato due giorni molto piacevoli e rilassanti, abbiamo fatto delle belle passeggiate in centro e per le ville di Roma“.

“Abbiamo avuto modo di stare vicini“

Un feeling destinato a durare nel tempo, come racconta il ragazzo: “Appena sceso a Roma, ho percepito un tono diverso nella voce di Gemma. Era più felice, più tenera, riuscivo a sentirla ancora più vicina di quanto lo fosse sempre stata. Ovviamente, sentendomi fisicamente più vicino a lei, tutto ha preso una piega diversa.

Sono stato molto felice di aver avuto modo di trascorre un po’ di tempo insieme. Abbiamo avuto modo di stare vicini, di parlare finalmente guardandoci negli occhi e di certo non sono mancate le risate“. Se la trasmissione è in stand-by per la consueta pausa estiva, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continuano invece a stupire. Semplice affetto o tra i due si nasconde qualcosa di più profondo?

