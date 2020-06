L’impressione che Gemma Galgani e Sirius, all’anagrafe Nicola Vivarelli, facciano sul serio, sembra trovare sempre più conferme. Raggiunti da Uomini & Donne Magazine, la coppia alle prime conoscenze, ha raccontato i retroscena della romantica passeggiata romana, durante la quale confessano ci sia stato un bacio. La scintilla c’è, nonostante la notevole differenza d’età: 70 anni lei, 26 anni lui. Intanto proprio la loro storia ha dato a Maria De Filippi lo spunto per una rivoluzione ad Uomini & Donne.

Non solo, la Dama Bianca e la nuova fiamma confermano di volere approfondire questo reciproco interesse e di volersi rivedere.

I non-progetti per l’estate, ancora incerta causa emergenza Coronavirus, li vedono divisi tra Torino, città di lei e Forte dei Marmi.

Il bacio a fine passeggiata romana

Dopo tanto gossip, finalmente il magazine del dating-show raccoglie le personali impressioni di Gemma e Nicola, riguarda all’appuntamento che hanno avuto a Roma. Entrambi riconoscono che dopo mesi di quarantena è stato bello concedersi una fettina di normalità, passeggiando romanticamente tra le strade e i monumenti della città eterna.

Lui ha rinviato la partenza di un giorno per portare la Dama Bianca a Castel Sant’Angelo, uno dei luoghi e dei monumenti che ama di più.

Per Gemma il castello è molto più di una fortezza, è uno dei simboli della sua più grande passione, l’opera. È qui che Puccini ha ambientato il suo finale della Tosca, e questo fa del monumento in questione anche una grande icona del romanticismo agli occhi della Galgani. Quindi quando ha saputo che Nicola l’avrebbe portata lì “ho avuto un tuffo al cuore” ha detto al Magazine. A seguire, passeggiata sul lungotevere, accompagnata dal suono dei violini che riempiva l’aria di un crepuscolo profumato di giugno e un aperitivo goloso, dove entrambi hanno ceduto a qualche tentazione.

Infine, come nei finali più rosa, Gemma e Nicola hanno diviso il taxi. Sul sediolino posteriore si sono sfiorati le dita, e poi prima di salutarsi un bacio lampo sopra le mascherine. Un bacio last-minute, come lo ha definito Gemma, che le ha lasciato nel cuore una meravigliosa sensazione tutta la notte.

I piani di Gemma e Sirius

Ora è lei che lo aspetta a Torino.

“Nicola mi ha assicurato che non vede l’ora di venirmi a trovare a Torino” Ha rivelato la Galgani, “nella mia quotidianità, in cui so muovermi, nella mia città“. Stavolta sarà lei ad escogitare un piano romantico, portandolo a scoprire monumenti o semplicemente a bere un drink in un posto carino.

E lui, Sirius, conferma l’intenzione di voler approfondire questa conoscenza nel corso dell’estate. “Ci sentiamo tutti i giorni” ha detto: “Messaggi, telefonate e certo non mancano video per mostrarle dove sono e cosa faccio. Mi piace molto condividere le mie giornate con lei, infatti abbiamo tutta l’intenzione e la voglia di vederci la prossima settimana.

Molto probabilmente salirò nella sua amata Torino, un’occasione per poter trascorrere belle giornate all’aperto“. Infine Vivarelli aggiunge anche un invito a casa sua. “Casa mia ha la porta aperta e sicuramente mia mamma ne sarà molto felice!”.