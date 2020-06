Neanche il tempo di chiudere l’ultima edizione di Uomini & Donne che Maria De Filippi già si mette in moto per apportare modifiche ai meccanismi del dating-show.

L’idea rivoluzionaria è quella di eliminare il Trono Over e il Trono Classico, a favore di un unico grande trono generale. Negli ultimi tempi, costretto ad adeguarsi alle norme anti-contagio determinante dall’epidemia da Coronavirus, il format ha subito molti cambiamenti. Cambiamenti che non sempre sono stati premiati dagli ascolti. Sarà stata l’ultima fiamma di Gemma Galgani a convincere Maria ad andare in questa direzione?

I rumors sul nuovo Trono

Sulla possibile rivoluzione, che potrebbe essere messa in atto a partire da settembre con la prossima edizione di Uomini & Donne, sono state lanciate indiscrezioni da Il Fatto Quotidiano.

L’idea nasce dall’apprezzamento dimostrato dal pubblico nei confronti delle modifiche apportate al format. A causa dell’emergenza sanitaria dovuto al Coronavirus, ad Uomini & Donne è cambiato tutto. Come molti programmi anche il dating-show è stato costretto alla sospensione. Nella fase 2 è tornato in tv anche Uomini & Donne, ma con alcune novità. Anzitutto Giovanna e Gemma hanno spostato la loro ricerca dell’anima gemella in chat.

I nuovi cavalieri e corteggiatori, dunque non avevano un volto. Poi tornati in studio, in via del tutto straordinaria, poi, in quest’ultima fase dell’edizione le due versioni del dating-show sono state unificate. E da qui l’idea.

Il caso Gemma Galgani e Sirius

A dare la sprone finale a Maria De Filippi, la relazione nascente tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, in arte Sirius. L’edizione si è conclusa con un evidente e reciproco interesse tra il giovane cavaliere e la Dama Bianca.

Niente di ufficiale ancora tra i due, ma addirittura ci sono rumors che li vorrebbero tra i protagonisti del prossimo Temptation Island Vip.

Sicuramente però il loro rapporto, ancora in fase di definizione, deve aver incuriosito il pubblico al punto che Maria De Filippi avrebbe pensato di unificare in un unico trono dame e corteggiatori, cavalieri e troniste. Chissà se resteranno solo teorie o se il progetto troverà a settembre una realizzazione concreta…