Gemma Galgani e Giovanna Abate sono state tra le protagoniste più amate di quest’ultima edizione di Uomini & Donne, che si è appena conclusa in entrambe le sue variante, sia per quanto riguarda il Trono Over, che per il Trono Classico. E non è bastata l’epidemia da Coronavirus, per impedire alle troniste di fare la propria scelta.

E mentre si godono le loro scelte e approfondiscono le conoscenze, la tronista e la dama riservano ai loro follower una simpatica sorpresa. Nelle story della Abate appare improvvisamente la Galgani. E non solo, regaano ai fan qualche spoiler futuro.

Gemma tra le story di Giovanna

Come spesso accade Giovanna Abate ha pubblicato una story su Instagram, rivolgendosi ai suoi follower affezionati. La tronista è alle prese con la routine per i suoi capelli, qualcuno la sta pettinando alle sue spalle. Allargando l’inquadratura, però, spunta la Dama Bianca: è Gemma Galgani alle sue spalle.

Gemma e Giovanna in una story

Le due quindi si inquadrano insieme, ormai amiche e complici. Non solo avvertono fan e utenti che hanno in serbo per loro grandi sorprese. Gemma e Giovanna non si sbilanciano troppo e non forniscono molti dettagli, però lasciano intendere che queste novità riguardano proprio l’ambito del programma che le ha lanciate.

Chissà se le novità sono imminenti e riguardano un’estate piena di gossip, o se sono rimandate direttamente a settembre.

Giovanna Abate e Gemma Galgani

Giovanna Abate e Gemma Galgani sono state le due protagoniste del dating-show di Maria De Filippi che hanno fatto ritorno ad Uomini & Donne subito dopo la fine della Fase1 della pandemia. Hanno dato vita ad un corteggiamento completamente nuovo, digitalizzato, attraverso la chat.

Entrambe hanno avuto trovato un nuovo compagno. Nel caso di Giovanna si tratta di una scelta vera e propria, ricaduta sul corteggiatore Sammy Hassan. Mentre la Dama Bianca ha trovato interessante la compagnia di Sirius, al secolo Nicola Vivarelli, con cui c’è una grossa differenza d’età: lei 70 anni, lui 26. Eppure i due stanno approfondendo la conoscenza e sembra che il pubblico abbia trovato la cosa così interessante da spingere Maria De Filippi a concepire delle novità per la prossima edizione di Uomini & Donne.