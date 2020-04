Il 20 aprile è ritornato in tv Uomini e Donne, il programma che era stato sospeso come altre trasmissioni di Canale 5. Tuttavia, gli ascolti, pur rimanendo buoni per la fascia oraria, si sono rivelati sotto le aspettative, considerando l’ampliamento della platea televisiva dovuta al lockdown e all’attesa per il ritorno dello show di Maria De Filippi.

Una ripartenza sottotono

Un ritorno senza grande clamore quello di Uomini e Donne, punta di diamante dell’intrattenimento del pomeriggio di Canale 5. Il dating show condotto da Maria De Filippi era andato in pausa a partire dal 16 marzo e per molte settimane non si sapeva quando sarebbe ritornato in onda.

Tuttavia, a sorpresa, la conduttrice ne ha stravolto nuovamente la struttura, decidendo di riportare in tv la sua creatura con un nuovo format. Il pubblico, sembra non aver abbandonato Maria De Filippi ma gli ascolti non sono stati un “boom”. La puntata è stata seguita da una media di 3.088.000 spettatori con il 16.5% di share. Sicuramente un dato importante, ma quantomeno per lo share, molto lontano da quei picchi di oltre il 20% a cui eravamo abituati.

La nuova versione di Uomini e Donne, quindi, sembra non aver totalmente convinto, considerando anche che i telespettatori sono diminuiti nel finale della puntata. Sono stati, infatti, 2.703.000, con uno share del 15.3%.

La nuova versione di Uomini e Donne

Stando ad alcune indiscrezioni trapelate in rete, fu proprio Maria De Filippi a decidere di sospendere Uomini e Donne. D’altronde, uno show sui sentimenti e sulla possibilità di far conoscere persone nuove, mal si adattava con le restrizioni imposte dal governo per sconfiggere il coronavirus. Così, la conduttrice di Mediaset ha deciso di basare le nuove puntate su uno scambio online tra le dame Gemma Galgani e Giovanna Abate, l’una del trono over e l’altra di quello classico, e dei corteggiatori misteriosi tramite chat.

Gemma continuerà ad essere quindi grande protagonista, dopo la sua recente delusione per la fine del legame con Juan Luis. La conoscenza sarà in forma anonima, e le due ignoreranno fino alla fine chi ci sia dall’altra parte del pc. A supportare e stuzzicare le donne anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, presentatasi con una mascherina particolare.

Il destino del trono classico

Maria De Filippi, in queste settimane di pandemia, è stata una delle poche professioniste della tv a proseguire con uno show in prima serata. Amici, che ha visto la vittoria di Gaia Gozzi, è andato in onda nonostante il coronavirus e gli ascolti dello show sono andati sempre crescendo, confermando la presentatrice come uno dei volti più amati della tv. Reduce da un successo consolidato con Tu si que vales e C’è posta per te, è proprio Uomini e Donne a scricchiolare di più. La trasmissione, nei mesi scorsi, ha visto andare male gli ascolti del trono classico tanto da ridurre a una sola puntata a settimana la sua messa in onda.

Questo sarebbe da imputare allo scarso appeal sul pubblico di corteggiatori e tronisti, considerati personaggi in cerca di visibilità piuttosto che all’amore vero.

