Finito il matrimonio tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella, ex coppia d’oro di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice e il tronista si sono sposati nel 2016, dopo diverse vicissitudini, ed erano sopravvissuti a reality “spacca-coppie” come Temptation Island. Ora la loro unione è arrivata al capolinea, come confermano sui social, senza però fare chiarezza sul perché della separazione.

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella: matrimonio al capolinea

L’annuncio arriva direttamente sui social, dove Cristian Gallella ha dato la notizia: “So che non sono molto social, però per fare un po’ di chiarezza sono qui a parlare a nome mio e a nome di Tara, con la quale abbiamo deciso di separarci.

Ognuno può prendere la propria strada, non metteremo mai in piazza i motivi che ci hanno portato a questa decisione. Non vedrete mai interviste, non vedrete mai cose inerenti al nostro rapporto. I motivi di questa separazione sono motivi che solo io e lei sappiamo e vogliamo mantenerli tali“.

L’ex tronista dichiara che da un po’ i due erano single “che possono andare avanti nella loro vita, frequentarsi con chi vogliamo e fare qualsiasi tipo di scelta senza dover spiegare“.

Gallella chiede privacy e di non “inventare motivi strani” per spiegare la separazione.

Il post Instagram di Cristian Gallella

Presa la decisione finale

Che il matrimonio tra i due fosse finito si sospettava, dato che qualche giorno fa Tara Gabrieletto aveva dichiarato che una decisone del genere era nell’aria. “Non sono mai stata brava a nascondere quando sto male“, aveva raccontato ai fan, “Lo so che sarà difficile, però io sulle mie cose private sono molto trattenuta. Non è un bel periodo, non sto benissimo e sto prendendo delle decisioni nella mia vita, stiamo prendendo, e quindi non mi fate domande strane, della fede, di dov’è Cristian.

Perché tanto non risponderò“. Tara e Cristian avevano partecipato a Uomini e Donne, Temptation Island e L’Isola dei Famosi, uscendone più uniti che mai. Il matrimonio, però, sembra ora irrimediabilmente rotto.

