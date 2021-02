A poche settimane dalla precedente intervista a Domenica In, Ornella Muti interviene nella puntata di oggi e racconta il difficile periodo che sta attraversando. “Ho una figlia a casa con il Covid“, le parole dell’attrice riferite alla figlia Carolina. Tanta la preoccupazione nelle sue parole e anche Mara Venier, in diretta, rimane spiazzata.

L’intervento di Ornella Muti a Domenica In

Anche l’appuntamento odierno con Domenica In si apre con il consueto talk sull’attuale emergenza sanitaria. La padrona di casa, ormai da diverse settimane a questa parte, ha deciso di aprire ogni puntata con un lungo approfondimento sulla situazione pandemica, dall’andamento dei contagi agli sviluppi della campagna di vaccinazione. Ogni domenica, in studio e in video-collegamento, numerosi esperti e professori intervengono per fornire aggiornamenti e veicolare il proprio punto di vista sull’emergenza in corso.

Non solo esperti del settore, ma ad intervenire sono anche esponenti della televisione e dello spettacolo che esprimono il proprio pensiero e raccontano come stanno affrontando la situazione sulla propria pelle. E, nella puntata di oggi, a video-collegarsi con Mara Venier è Ornella Muti. L’attrice palesa subito una forte preoccupazione e, spiegandola, rivela di non passare un periodo semplice.

“È una cosa che ti terrorizza“

L’attrice, intervenendo nel corso del talk, rivela a Mara Venier: “Ho una figlia a casa con il Covid, per cui è uno stress che sento quotidiano: si tratta di Carolina. È una cosa che ti terrorizza, lei è stata molto attenta, anzi Carolina è forse la più attenta di tutti noi.

E sono spaventata, non mi va più di vivere così. Ho paura, paura per i miei figli, per me. Anche il non poter raggiungere Carolina per me è un grande dolore perché nessuno la può aiutare“. L’attrice, infatti, si trova attualmente in Puglia sul set di un nuovo film che sta girando in questi giorni: per questo motivo si trova lontana dalla figlia e non ha possibilità di raggiungerla per offrirle supporto e vicinanza, come solo una madre è capace di fare.

I turbamenti dell’attrice sono evidenti ma, tra le sue speranze, c’è anche quella di vaccinarsi e di tornare, tutti quanti, ad una condizione di normalità: “Dobbiamo avere delle certezze, ci devono fare il vaccino: aiutiamo gli italiani ad andare avanti. Ora dobbiamo vivere, abbracciarci“.

